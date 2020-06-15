За детьми по месту выезда в район будут наблюдать

За последние сутки в Якутии выявлено 85 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 71 зарегистрировано в городе Якутске. Об этом на традиционном брифинге с журналистами сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Таким образом, по состоянию на 15 июня, общее количество случаев COVID-19 в Якутии составляет 3122, из них больше половины, а именно 1834, уже выздоровевших.

«В преддверии Дня медицинского работника, который пройдёт в стране 21 июня, особо хочется отметить работу наших медиков, которые каждый день борются с коронавирусом и вылечили на сегодня уже 1834 пациента с COVID-19», – отметила вице-премьер республики.

Как отметила Ольга Балабкина, вирус продолжает выявляться не только в столице, но и в районах республики. Для недопущения возникновения очагов заражения, республиканский оперштаб совместно с оперштабами на местах принимает меры, учитывая районные особенности. Отмечается, что в ряде районов коронавирус распространился через бессимптомно болеющих детей.

Согласно указу главы Якутии Айсена Николаева, за детьми, которые приезжают в районы на летние каникулы, будет вестись профилактическое медицинское наблюдение в течение двух недель.

«Эта мера сделана не для того, чтобы обязать всех уведомлять администрацию города или села и регистрировать всех по прибытию. Суть в том, чтобы гарантировать нашу готовность как правительства оказать необходимую медицинскую помощь детям, используя имеющиеся ресурсы на местах. Причём только после получения согласия родителей», – подчеркнула Ольга Балабкина.

Вице-премьер также отметила, что с 1 июля в республике откроются оздоровительные лагеря для организованного летнего отдыха для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ольга Балабкина призвала жителей республики строго придерживаться всех установленных мер профилактики, для того чтобы не допустить нарушения благополучной эпидситуации, сложившейся в семье и, соответственно, позволить стабилизироваться ситуации по всей республике.