За что задержан замминистра здравоохранения Якутии?

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия) задержан первый заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия), подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает тгк МВД МЕДИА.

Установлено, что он, игнорируя руководящие документы Минпромторга России, запрашивал коммерческие предложения на поставку медицинского оборудования у аффилированных организаций. Тем самым создавалась видимость исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных нужд. Фактически лоббировались интересы организаций, осуществляющих поставки оборудования по завышенным ценам.

В 2021 году между Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) и аффилированной с подозреваемым коммерческой организацией заключен государственный контракт на поставку 18 кислородных концентраторов (необходимы для оборудования медицинских учреждений, осуществляющих борьбу с коронавирусной инфекцией Covid-19) на общую сумму свыше 620 млн рублей.

При этом стоимость оборудования оказалась завышена более чем на 150 млн рублей.

По выявленному факту Следственным управлением МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. Сотрудниками полиции при силовой поддержке спецназа МВД России на территории Республики Саха (Якутия), а также в Москве и Санкт-Петербурге проведены обыски. Обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.