За что власти наградили гендиректора «Сахабулта»?

Заканчивается суровый 2022-ой, одни мерзнут и погибают в окопах, а сытые якутские власти щедрой рукой награждают всех, кого пожелают с барской руки. Видимо, надо задобрить побольше людей, ведь наступающий год непростой, выборный. Однако в отдельных награждениях хотелось бы понять хоть какую-то логику.

Выразительная подборка фото опубликована в аккаунте ФАПК «Сахабулт» в соцсети, запрещенной в России, принадлежащей компании Мета, признанной экстремистской.

Фото годичной давности – декабрь 2021 года. Как видит читатель, прилавки переполнены, много товара и много посетителей.

Декабрь 2022 года – целый ряд магазинов «Сахабулта» не просто пустует, а закрыт в «золотой» период, когда весь мир покупает. Закрыта галерея народно-художественных промыслов в здании Комдрагмета, которую открывали с такой помпой, в присутствии многочисленных высокопоставленных чиновников; закрыт магазин-склад по ул. Советской Армии, закрыт магазин в ТРК «Туймаада», закрыт бутик в аэропорту Якутска. У «Сахабулта» было пять магазинов, и концерн планировал дальнейшее расширение. Сейчас из пяти магазинов работает только один, да и там ассортимент не впечатляет. У хорошего руководителя все магазины должны работать и приносить прибыль. У генерального директора ФАПК «Сахабулт», увы, так не получается…

Зато профильный министр сельского хозяйства Якутии Александр АТЛАСОВ с важным видом вручает награду Максиму Васильеву, генеральному директору концерна «Сахабулт». Интересно, за что? Возможно, на других подведомственных Минсельхозу республики предприятиях ситуация еще хуже?