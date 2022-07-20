20.07.2022
12:28
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Происшествия

За что в Вилюйске возбудили уголовное дело на 16-летнего школьника

Он подозревается в вымогательстве с применением насилия (п. «в» ч.2 ст. 163 УК РФ). Как установлено следствием, школьник потребовал у ровесника отдать наушники и при этом нанес ему удары рукой и ногой по голове. Опасаясь дальнейшего применения насилия, тот отдал гаджет, после чего сообщил о произошедшем своей матери. Приняв меры по оказанию сыну медицинской помощи, женщина обратилась в полицию. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы. Расследование продолжается.
Следователи напоминают, что подобные действия влекут суровое наказание. Согласно санкциям УК РФ, это лишение свободы на срок до семи лет с крупным штрафом. Кроме того, привлечение к уголовной ответственности и судимость перекроют подростку доступ к службе в государственных органах и правоохранительной системе.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

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