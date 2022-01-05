За что в разгар пожаров уволили замминистра экологии Якутии?

5 июля прошлого года вечером, в период самого разгара лесных пожаров, появились первые сообщения, что глава Якутии Айсен Николаев без объяснения причин уволил заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Алексея Агеева, отвечавшего в министерстве за охрану лесов.

Как стало известно из решения Якутского городского суда от 16 декабря 2021 года, Агеев Алексей Николаевич 5 июля 2021 года в 4 часа 7 минут был задержан в Якутске по пер. Васильева, д.5/1 сотрудниками ДПС ГИБДД при управлении транспортным средством марки Toyota Land Cruiser в состоянии алкогольного опьянения. В ходе освидетельствования было установлено состояние опьянения Агеева — 0,71 мг/литр, в связи с чем он был отстранен от управления автомашиной, а само транспортное средство было задержано, сообщает ИА SakhaNews.

Ранее Верховный суд Якутии 18 ноября 2021 года оставил в силе постановление заместителя начальника отдела анализа охраны, защиты лесов Департамента лесного хозяйства по ДФО и решение Якутского городского суда от 31 августа 2021 года о привлечении экс-заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Алексея Агеева к административной ответственности по ч.2 ст.19.7.14 КоАП РФ за представление недостоверных сведений о лесных пожарах в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Судом установлено, что Агеев будучи заместителем министра экологии Якутии допустил предоставление недостоверных сведений о лесных пожарах в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, а именно, не обеспечил предоставление достоверных сведений по лесному пожару, действовавшему на территории Верхневилюйского лесничества. Данный факт был выявлен аналитиком ОАП ФДС ФБУ «Авиалесоохрана» и зафиксирован в акте проверки достоверности сведений о площади лесных пожаров с использованием данных дистанционного зондирования земли.

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