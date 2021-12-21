За что оштрафован глава Вилюйска?

Прокуратура Вилюйского района по обращению местного жителя провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации города Вилюйска.

Установлено, что муниципалитетом обращение заявителя о предоставлении документов рассмотрено с нарушением установленных сроков, с ответом он ознакомлен только после начала проверки прокуратуры.

Прокуратура внесла главе муниципального образования «город Вилюйск» представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

По результатам рассмотрения административного материала должностное лицо привлечено к ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. По представлению прокурора виновный работник администрации привлечен к дисциплинарной ответственности.