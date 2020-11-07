За что наказывает «Летучий Феликс» Якутска?

Имя Феликса Антонова, руководителя Административной комиссии г. Якутска на слуху у многих. «Летучий Феликс», как его в шутку прозвали коллеги, не «кабинетный начальник», большую часть рабочего времени он лично проводит на выездах по проверке сигналов о тех или иных нарушениях, поступающих от горожан.

С приходом пандемии коронавируса, в деятельности админкомиссии появилось новое направление – контроль за соблюдением правил режима повышенной готовности, зафиксированных в указах главы республики и положениях КоАП РФ.

Антонов уверен, что только строгое и сознательно соблюдение всеми предприятиями, организациями, бизнесом, а главное, гражданами этих правил позволит взять коронавирус под контроль и победить инфекцию.

— Феликс Александрович, сколько всего объектов вы проверили за время пандемии?

— За день, в среднем, осматриваем около 20 объектов. За весь период пандемии с марта этого года проверено 3822 объекта, из них выявлено 916 нарушений.

— Какова основная цель контрольных мероприятий – наказать, оштрафовать, запугать?

— Совершенно неверно, наша основная задача – профилактика и разъяснение, наказание – это крайняя мера. И меру ответственности, в конечном счете, устанавливает суд, не админкомиссия. Да, многим бизнесам сегодня сложно выживать, и лишние штрафы им ни к чему. Но это не означает, что можно игнорировать правила безопасности.

В качестве примера, по 916 выявленных нарушениям за все время, нами проведено 635 профилактических бесед, составлен 281 протокол о выявленных нарушениях. В большинстве случаев мы ограничиваемся профбеседой, но если систематически нарушают, то нам приходится привлекать к ответственности, составлять протоколы.

По первому протоколу суд возможно примет штрафные санкции, по второму может приостановить деятельность. Это уже как суд решит.

Мы проверяем не только торговые объекты или увеселительные заведения, но и государственные и муниципальные учреждения и организации – самые разные объекты.

Хочу отметить, что сами предприниматели, руководители предприятий, бизнесы — большинство из них — становятся более ответственными к здоровью своих клиентов и сотрудников. Ведь если в начале пандемии нарушения встречались на подавляющем большинстве контролируемых объектов, то сегодня лишь в 10% случаев. Значит наша профилактическая и разъяснительная работа приносит результат, помогает снижать риск распространения опасной инфекции.

— Есть у вас и «постоянные клиенты», регулярно нарушающие правила, названия которых часто фигурируют в сводках?

— Самый вопиющий случай произошел совсем недавно в баре «ПивОвар», где заперли дверь и удерживали сотрудника Административной комиссии. Повторные, злостные нарушения как правило фиксируются в ночных клубах, где проводятся массовые мероприятия, дискотеках, караоке, «наливайках» – это, прошу прощения за грубое сравнение, как пир во время чумы. Причем это мнение разделяют, судя по комментариям в соцсетях, большинство горожан. Также некоторые общепиты, в желании подзаработать, несмотря на прямой запрет, проводят свадьбы и юбилеи с массовым скоплением и риском заражения десятков людей.

Заведений с неоднократными нарушениями достаточно много по городу: пивной бар-магазин «Точка», бар «ПивОвар», кафе «Киш-Миш», кафе «Восточный», кафе «Восточная кухня», магазин разливных напитков «Kranbeer», ресторан «Умед», лаундж бар «Туман», бар «Chillout» и некоторые другие.

— Каковы ваши основные нормативные документы, по которым осуществляется контроль? Что именно вы проверяете?

— Основной «антиковидный» Указ Ил Дархана от 17.03.2020 г. № 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Этим Указом на территории республики введен режим повышенной готовности (РПГ, сокращенно).

Надо понимать, что мы сейчас живем в непростое время, не было похожего состояния нашего общества, экономики, системы власти десятки лет. И такое происходит, в разной степени, по всему миру. Вообще, государством предусмотрены три градации для подобных периодов: режим военного положения, чрезвычайного положения и режим повышенной готовности, который и действует сейчас.

Далее. В соответствии с пунктом 3.1 Указа Главы РС (Я) от 27.04.2020 г. № 1143 все организации обязаны, пока действует РПГ:

1) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) предоставлять работникам средства индивидуальной защиты;

3) приостановить деятельность при угрозе безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на территории организации.

Всем известно, что вирус передается в основном воздушно-капельным путем, а некоторые могут болеть бессимптомно, или могут быть переносчиками, об этом они могут и сами не знать. Такой человек без маски является прямой угрозой для окружающих. Поэтому люди должны носить маску не только для того, чтобы не заразиться, а в первую очередь, чтобы не заразить других, своих близких, стариков и хронических больных.

— Как относятся проверяемые к вашим рейдам, бывают ли конфликты, споры, активно выражаемое несогласие?

— Не без этого, конечно, никто не хочет быть привлечен к ответственности, разное бывает. Но, в основном, понимают и после профбесед больше не нарушают. Нельзя пускать это дело на самотек.

— Насколько часто суд отказывается признавать акты о нарушениях, составленные админкомиссией, и применять наказание? Бывают ли ошибки при составлении постановлений?

— Пока за время наших контрольных мероприятий не было такого, чтобы суд не признавал наши постановления. Ошибки, спорные моменты бывают, но мы работаем над собой, стараемся свести такие вещи к минимуму. Если документ составили с ошибками, неточностями, то его просто не отправляем в суд, такое случалось.

— Многих интересует, куда поступают деньги от штрафов? Влияет ли количество штрафов на вашу зарплату, премию?

— Никак не влияет. Это статья КоАП федеральная, поэтому штрафы идут в федеральный бюджет. Количество штрафов никак не влияет на нашу зарплату, и нам высокие показатели не нужны, у нас не «палочная система».

Самым лучшим показателем будет, если нарушений не будет вообще, ну, или хотя бы свести их к минимуму. Я здесь имею ввиду все распространенные виды нарушений КоАП, не только по ковиду.

Но мы должны показывать свою работу горожанам, налогоплательщикам, по разным видам нарушений: и санитарное состояние, и несанкционированные свалки, и слив фекалок в колодцы, и прочие многолетние беды нашего города. Ведь люди редко задумываются над тем, что нарушение создает один конкретный человек, или юрлицо. Вывалит кузов мусора – а на ликвидацию свалки затем тратятся бюджетные деньги, деньги каждого из нас, многие миллионы рублей в год по всему городу.

Поэтому я и призывают всех горожан направлять видео- или фотосигналы о нарушениях на электронную почту admkomykt@mail.ru. Мы отреагируем, обещаю. Да, обязательно с тайм-штампом и привязкой геолокации, иначе привлечь к ответственности крайне сложно.

Профилактические беседы и предписания надо применять, но не постоянно, они балуют. Доходит до того, что некоторые ушлые нарушители намеренно ждут предписание, чтобы самостоятельно устранить нарушение, затягивают время. Пока нарушать закон выгоднее, чем соблюдать его, навести порядок сложно.

— Недавно вы объявили о приме на волонтерской основе внештатных сотрудников админкомиссии. Не справляетесь с объемом работы?

— Знаете, в меру своих сил справляемся, можно сказать, на пределе, ведь в штате у нас всего пять сотрудников. Конечно их не хватает на наш мегаполис, в котором проживает 350 тысяч человек, и c территорией от мыса до мыса. Поэтому при необходимости привлекаются сотрудники из других структурных и территориальных подразделений. Многие из них плохо понимают специфику такой работы, учить нужно, натаскивать.

А вообще, в административной комиссии города может быть до 35 членов, 30 из которых — на общественных началах, но у них такие же полномочия, как у штатных сотрудников. Не обязательно иметь юридическое образование, но как написано в нашем Положении, высшее образование необходимо. Эффективность контрольной работы по большей части зависит от самого человека. Бывает юрист с «вышкой», который не умеет составлять базовые документы, протоколы, акты, постановления. А бывает человек без высшего образования, студент-второкурсник, но все понимает с первого раза. И пишет грамотно, без ошибок.