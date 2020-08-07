За что любят лагерь «Факел» мирнинские дети?

Сотрудники лагеря «Факел» Мирнинского района приняли участие в еженедельном вебинаре «Методический четверг» Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

Спикером из района стала Юлия Лайкова, воспитатель лагеря дневного пребывания «Факел» средней школы №8. Она рассказала про опыт реализации программы «Театр и дети» в 2019 году. Здесь были созданы все условия для повышения интереса детей к актёрской деятельности, развития творческих способностей и выявления их таланта. По итогам работы за 2019 год программа лагеря стала призером республиканского конкурса программ летних оздоровительных учреждений. Но главным результатом театральной смены стало мотивирование ребят на дальнейшее творческое развитие.

«После смены «Театр и дети» 11 школьников записались в пришкольную театральную студию «Зазеркалье», — отмечает педагог.

Также про свой опыт работы рассказали педагоги и вожатые Центра «Сосновый бор», программы которых отмечались дипломами победителя в российском конкурсе программ и методических материалов.

Как они рассказали, при организации круглогодичного отдыха и оздоровления детей используют современные технологии международного образования, внедряют проектную деятельность по типу CAS Международного бакалавриата.

Большую помощь в реализации программ оказывают социальные партнеры, которые выступают наставниками для детей на профильных сменах. «Разнообразные формы работы позволяют сделать интересными содержание смен для всех детей и взрослых», — делятся педагоги.

Ранее писали, что «Методический четверг» организован Центром «Сосновый бор» для координации деятельности, обобщения и повышения опыта работы детских лагерей в республике.

Подробнее с материалами вебинара можно ознакомиться на сайте Центра: http://sosnovybor-ykt.ru/category/vebinary/