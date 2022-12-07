За что госавтоинспекция лишила регистрации работягу УАЗ?

Госавтоинспекцией прекращена регистрация автомашины «УАЗ», водитель которой незаконно внес изменения в конструкцию транспортного средства

На днях в социальных сетях распространилась фотография автомашины «УАЗ-220695», гружёной коробками. В ходе проверки выяснилось, что за рулем микроавтобуса находился 23-летний молодой человек, который управлял транспортным средством не пристёгнутый ремнем безопасности. Пассажиры в салоне автомобиля так же проигнорировали средства пассивной защиты. Все они были привлечены к административной ответственности.

Кроме того, выяснилось, что молодой человек управлял автомашиной при наличии условий, при которых эксплуатация запрещена: автомобилист внес несколько изменений в конструкцию. По результатам проверки полицейскими прекращена регистрация транспортного средства.

С начала текущего года за подобные нарушения Госавтоинспекцией МВД по Республике Саха (Якутия) прекращено 147 регистраций транспортных средств.

Если вы хотите избежать лишних проблем и «усовершенствовать» свой автомобиль (например, установить газобаллонное оборудование или тягово-сцепное устройство, демонтировать сидение и др.), то все изменения необходимо осуществлять в соответствие с Правилами внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» утвержденные постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2019 г. №413.

Для восстановления регистрационного учета транспортного средства необходимо выполнить требование о прекращении противоправных действий (устранить выявленные сотрудниками ГИБДД нарушения) и предоставить автомобиль на осмотр.

Консультацию о внесении изменений в конструкцию вашего автомобиля вы можете получить в отделении технического надзора МОТНиРЭР ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) по телефону 8 -9999- 49-26-23.