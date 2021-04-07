За что будет отвечать новый первый вице-премьер Дмитрий Садовников?

Сегодня, 7 апреля, на очередной сессии регионального парламента народные депутаты рассмотрели вопрос о даче согласия главе Якутии на назначение Дмитрия Садовникова первым вице-премьером республики.

Напомним, что 12 марта Дмитрий Садовников был назначен главой республики Айсеном Николаевым исполняющим обязанности первого зампреда республики.

По итогам тайного голосования 51 парламентарий поддержали кандидатуру Дмитрия Дмитриевича и дали согласие главе Якутии Айсену Николаеву на назначение на должность первого вице-премьера республики, от голосования воздержался один народный депутат.

Комментируя дачу согласия, Дмитрий Дмитриевич отметил, что он будет курировать такие же вопросы, какие прежде курировал занимавший ранее эту должность Алексей Колодезников. Это вопросы энергетики, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора, ценовой и тарифной политики, экологии, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и другое.

«Работа предстоит колоссальная, в том числе по успешному окончанию отопительного сезона, закрытию автозимников, подготовке к прохождению весеннего половодья, началу летней навигации. Одна из глобальных целей – реализация национальных проектов, в частности, речь идет о ликвидации хвостохранилища Куларской ЗИФ. На особом контроле также будем держать реконструкцию аэропортов Якутска и Нерюнгри», — сказал Садовников.