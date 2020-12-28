За чем Айсен Николаев заезжал в торговый центр

Во время командировки в Нерюнгринский район глава республики Айсен Николаев поздравил с наступающим новым годом семью Анны и Александра Орловых – призеров республиканского фестиваля «Семья года» в номинации «Молодая семья».

Итоги ежегодного республиканского фестиваля «Семья года», который в этом году прошел в дистанционном формате, стали известны в начале ноября. В конкурсе приняли участие 86 семей из 32 городских округов и районов. Орловы стали одними из призеров, они заняли третье место в номинации «Молодая семья».

Глава республики, находясь в рабочей командировке в Нерюнгринском районе, решил лично поздравить конкурсантов и вручить диплом. Айсен Николаев выразил благодарность за активную жизненную позицию, пропаганду лучших семейных ценностей и подарил Орловым сертификат на бытовую технику, моющий пылесос, за которым специально заехал в один из торговых центров Нерюнгри.

Семья Орловых – одна из самых ярких молодых семей Нерюнгринского района. Анна работает в ООО «Окурдан» диспетчером, Александр — респираторщиком в военизированной горно-спасательной части в Нерюнгри. Они активно занимаются общественной деятельностью и придерживаются здорового образа жизни.

Супруги принимают участие в городских и районных соревнованиях по флорболу, плаванию, спортивному туризму. В 2019 году они вошли в состав делегации молодежи района и представили муниципальное образование в соревнованиях по кроссфиту и спортивному туризму в рамках республиканского фестиваля молодежи «Табыс».

Анна и Александр – волонтеры отделения Российского Союза спасателей. В самый разгар пандемии они вместе с другими добровольцами доставляли продукты и предметы первой необходимости пожилым людям, помогали нуждающимся.

Дети Орловых тоже активисты: семилетняя Настя посещает театральную студию Центра культуры и духовности им А.С. Пушкина, увлекается спортом, пением, танцами. Четырехлетний Миша занимается боксом в Центре гимнастики «Феникс».