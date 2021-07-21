Управление государственного строительного и жилищного надзора Якутии продолжает работать с сообщениями граждан в социальных сетях. Так, жителя города Якутска интересовало за чей счет производится замена аварийного полотенцесушителя в квартире.

Если полотенцесушитель не имеет отключающих устройств и представляет собой часть стояка системы отопления, либо горячего водоснабжения, и его демонтаж без нарушения циркуляции теплоносителя невозможен, такой полотенцесушитель относится к общему имуществу собственников многоквартирного дома, и входит в зону ответственности управляющей организации. Таким образом, обязанность по его замене лежит на управляющей организации, и осуществляется за счет платы за содержание жилого помещения.

«Обращаем внимание, что управляющая организация может заменить полотенцесушитель только, если он находится в аварийном состоянии. Для этого специалист от компании должен определить, требуется ли полная замена полотенцесушителя или достаточно его ремонта», — уточнил заместитель руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) Павел Корнилов.

Если же полотенцесушитель не был предусмотрен системой горячего водоснабжения, а был установлен владельцем квартиры дополнительно, либо он изначально спроектирован как отдельная часть системы (с отключающими устройствами), ремонтировать его придется за свой счет. За такое имущество управляющая организация не отвечает, но может отремонтировать его за дополнительную плату.