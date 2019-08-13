За 7 месяцев «Железные дороги Якутии» перевезли более 4 млн тонн грузов

За 7 месяцев 2019 года Акционерная компания «Железные дороги Якутии» перевезла по железнодорожной линии Беркакит-Томмот 4,1 млн тонн грузов — это на 42 % больше, чем за этот же период прошлого года.

Рост объемов перевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен почти по всем номенклатурным группам. Так, угля перевезено 3,1 млн тонн (+59%), продовольственных грузов – 57,2 тыс. тонн (+30%), грузов в контейнерах – 170,4 тыс. тонн (+3%), нефтепродукты – 389,31 тыс. тонн (+15%), прочие – 157,3 тыс. тонн (+14%).

Общий грузооборот составил 548,0 млн тонно-километров, что на 15% выше чем в 2018 году.

Объем перевозки грузов по участку Томмот – Нижний Бестях составил 487,0 тыс. тонн, что на 26% выше уровня прошлого года.

Напомним, что участок Томмот — Нижний Бестях в июле текущего года сдан постоянную эксплуатацию с пуском пассажирского движения. Станции участка включены в прямое сообщение с общей сетью ОАО «РЖД» с присвоением кодов единой сетевой разметки и продлением тарифов по Прейскуранту 10-01 РЖД до станции Нижний Бестях.