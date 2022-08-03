03.08.2022
16:22
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Экономика

За 7 месяцев по инфраструктуре ЖДЯ перевезено свыше 5 млн тонн грузов

За период январь – июль  2022 года по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» перевезено 5,02  млн тонн, что на 20% превышает показатели за аналогичный период  2021 года.

Положительная динамика наблюдается по следующим номенклатурным группам: объем перевозок угля составил 3,8 млн тонн (+ 27%), нефтепродукты  – 524,3 тыс. тонн (+13%), прочих грузов – 219,8 тыс. тонн (+19%), грузов в контейнерах – 243,7 тыс. тонн (+1%),  метизы  — 30,5 тыс. тонн  (+3%).

Грузооборот составил 1 239,63 млн ткм, превысив показатели за аналогичный период прошлого года на 17%.

Через станцию Нижний Бестях за 7 месяцев  2022 года  перевезено 853,1 тыс. тонн грузов, что на  21%   больше, чем в прошлом  году. При этом рост перевозок отмечен по всем номенклатурным позициям. Так, грузов в контейнерах перевезено 216,6 тыс. тонн, что на 11 % больше, чем в 2021 году, метизы – 28,6 (+4%), нефтепродукты 371,2 (+32%), продовольственные грузы – 66,7 (+9%), прочие – 129,4 (+20%), строительные – 40,4 (+35%).

Фото: Пресс-службы АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»
Источник: Пресс-служба АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»

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