14.07.2021
10:40
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Экономика

За 6 месяцев по инфраструктуре ЖДЯ перевезено более 3,5 млн тонн грузов

За 6 месяцев текущего года по инфраструктуре Нерюнгри-Пассажирская – Нижний Бестях перевезено 3525,0 тыс. тонн, что превысило показатели прошлого года на 19%.

Положительная динамика отмечена по следующим  номенклатурам:

— уголь  – 2545,7 тыс. тонн (+25%), 

— нефтепродукты – 391,2 тыс. тонн (+5%)

— строительные грузы – 145,3 тыс. тонн  (+46%)

— метизы – 25,1 тыс. тонн (+16%)

— грузы в контейнерах – 198,3 тыс. тонн (+5%)

Объем перевозки грузов через станцию Нижний Бестях составил 632,7 тыс. тонн, что на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Фото: Пресс-служба АО "ЖДЯ"
Источник: Пресс-служба АО "ЖДЯ"
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