За 6 месяцев по инфраструктуре ЖДЯ перевезено более 3,5 млн тонн грузов

За 6 месяцев текущего года по инфраструктуре Нерюнгри-Пассажирская – Нижний Бестях перевезено 3525,0 тыс. тонн, что превысило показатели прошлого года на 19%. Положительная динамика отмечена по следующим номенклатурам: — уголь – 2545,7 тыс. тонн (+25%), — нефтепродукты – 391,2 тыс. тонн (+5%) — строительные грузы – 145,3 тыс. тонн (+46%) — метизы – 25,1 тыс. тонн (+16%) — грузы в контейнерах – 198,3 тыс. тонн (+5%) Объем перевозки грузов через станцию Нижний Бестях составил 632,7 тыс. тонн, что на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Пресс-служба АО "ЖДЯ" Источник: Пресс-служба АО "ЖДЯ"

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