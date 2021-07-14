14.07.2021
10:40
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Экономика
За 6 месяцев по инфраструктуре ЖДЯ перевезено более 3,5 млн тонн грузов
За 6 месяцев текущего года по инфраструктуре Нерюнгри-Пассажирская – Нижний Бестях перевезено 3525,0 тыс. тонн, что превысило показатели прошлого года на 19%.
Положительная динамика отмечена по следующим номенклатурам:
— уголь – 2545,7 тыс. тонн (+25%),
— нефтепродукты – 391,2 тыс. тонн (+5%)
— строительные грузы – 145,3 тыс. тонн (+46%)
— метизы – 25,1 тыс. тонн (+16%)
— грузы в контейнерах – 198,3 тыс. тонн (+5%)
Объем перевозки грузов через станцию Нижний Бестях составил 632,7 тыс. тонн, что на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото: Пресс-служба АО "ЖДЯ"
Источник: Пресс-служба АО "ЖДЯ"
#5 млн тонн грузов#За 6 месяцев по инфраструктуре ЖДЯ перевезено более 3#республика саха (якутия)#рся#Саха
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