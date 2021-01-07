07.01.2021
16:24
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Происшествия

За 6 дней в Якутске травмировались более 500 человек

Более 500 человек обратились в Травматологический пункт Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи в Якутске за первые 6 дней нового года. 

За период с 1 по 6 января в Травмпункт РБ-2-ЦЭМП в г.Якутске обратились порядка  510 пациентов. Из них с первичными обращениями — 360 человек, повторно – почти 140. Еще 8 человек обратились из-за укусов животных. 

Среди обращений, в основном, преобладают бытовые травмы,  повреждения связочного аппарата, переломы рёбер, лучевой кости, лодыжек. 

Министерство здравоохранения РС(Я) просит граждан быть внимательными при перемещениях на улице, а также в быту, при обращении с бытовыми и электроприборами, не злоупотреблять алкогольными напитками, вести здоровый образ жизни и провести праздничные и выходные дни с пользой для себя и своих близких. Ваше здоровье – в ваших руках! 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба министерства здравоохранения РС(Я)
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