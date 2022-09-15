За 5 лет недропользователи оказали улусам Якутии поддержку на 37 млрд рублей

За пять лет недропользователи оказали районам Якутии поддержку на сумму 37 млрд рублей. На сегодняшний день с недропользователями заключено 40 соглашений о социально-экономическом развитии между правительством и крупными компаниями, сообщил первый замминистра промышленности и геологии республики Михаил Кириллин в ходе совещания председателя правительства Андрея Тарасенко с главами районов.

Вместе с тем, Андрей Тарасенко отметил, что у ряда районов не выстроена работа с недропользователями. Речь идёт о промышленных предприятиях, которые работают на территории районов, но не участвуют в их социально-экономическом развитии. Правительство республики планирует отдельно организовать встречи между главами районов и руководством компаний.

«На сегодняшний день заключено 40 соглашений между правительством и крупными компаниями, а также 97 соглашений с районными администрациями и родовыми общинами. В этом году также оказана адресная поддержка Верхоянскому и Кобяйскому районам, которые пострадали от природной стихии», – сказал Михаил Кириллин.

За 2021 год в рамках соглашений недропользователи перечислили порядка 5 млрд рублей на оснащение школ, снос ветхого жилья, приобретение медицинского оборудования, в том числе на борьбу с пандемией.

Всего за последние пять лет недропользователи, работающие на территории республики, оказали районам поддержку на сумму 37 млрд рублей.

Так, совместно с «Роснефтью» построен Учебный корпус на 150 мест Малой академии наук Якутии в Октёмцах, с «Газпромом» строятся физкультурно-оздоровительные комплексы в Якутске, Алдане и Чульмане, «Полюс» передал медоборудование для клинико-диагностической лаборатории Алданской ЦРБ, «Полиметалл» приобрёл компьютеры и программное обеспечение для СВФУ им. М.К. Аммосова, при поддержке «Транснефть» на территории Олёкминского, Ленского и Алданского районов сделали реконструкцию улично-дорожной сети и объектов электросетевой инфраструктуры и многое другое.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев на встрече с руководством Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) предложил усовершенствовать методы лицензирования недропользователей и на федеральном уровне дополнить соглашения на право пользования недрами обязательным условием о проведении этнологической экспертизы.