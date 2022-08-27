За 100 баллов ученика 100 тысяч рублей получит учитель

Выплаты в размере 100 тысяч рублей будут выдавать с 2023 года учителям, чьи ученики стали стобалльниками на ЕГЭ, сообщил мэр Якутска Евгений Григорьев, выступая на пленарном заседании совещания работников образования города, передает ТАСС.



«Одним из результатов вашего труда в системе школьного образования являются результаты, которых достигают наши ученики на едином государственном экзамене. <…> Я принял решение, что, начиная с 2023 года, учителям, чьи ученики будут достигать таких же показателей (100 баллов), будет выдаваться премия в размере 100 тыс. рублей», — сказал Григорьев, отметив, что в этом году в Якутске шесть выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, один ученик стал стобалльником дважды.



Мэр города напомнил, что глава Якутии Айсен Николаев объявил об учреждении в 2022 году, в год 100-летнего юбилея Якутской АССР, единовременной выплаты в 100 тысяч рублей для жителей региона, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. В прошлом году 30 учащихся из Якутии набрали по 100 баллов на ЕГЭ.



Кроме того, мэр Якутска отметил снижение количества выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, и общее понижение среднего балла ЕГЭ по ряду предметов по сравнению с предыдущими годами. Он поручил городскому управлению образования провести тематические педсоветы во всех школах по этому вопросу, выявить причины ухудшения показателей, определить механизмы их улучшения на следующих экзаменах.