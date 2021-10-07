За 10 дней энергетики ЦЭС пресекли хищения электроэнергии на 4,5 млн руб

Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» в ходе декады по выявлению фактов хищения электрической энергии провели 90 рейдов на территории столицы, а также в 10 улусах Центральной Якутии.

За период с 20 по 30 сентября энергетики составили 33 акта хищения как среди физических, так и юридических лиц. Предварительная сумма выявленного неучтённого потребления составила 713 189, 014 кВт*ч, что оценивается в 4 миллиона 543 тысяч рублей.

«Наибольшие потери электроэнергии зафиксированы в частном секторе Якутска. К сожалению, недобросовестные потребители не всегда понимают, к чему может привести безучётное потребление, несанкционированные подключения или вмешательства в работу приборов учёта. Наши работники проводят разъяснительные беседы с правонарушителями, напоминают им правила технологического присоединения, рассказывают об опасностях, которые несёт самовольное подключение к электрическим сетям», — рассказал главный инженер ЦЭС Михаил Варейкис.

Энергетики в очередной раз обращают внимание якутян на то, что в результате хищений электроэнергии происходят перепады в сети, из-за чего выходит из строя бытовая техника потребителей, повышается вероятность возникновения аварийных отключений, а также возгораний. Кроме того, многократно повышается риск поражения электрическим током не только самих расхитителей, но и других людей.

Если вы стали свидетелем факта хищения электроэнергии в городе Якутске, вам следует незамедлительно обратиться по номерам:

∙ 005 и 8 (411 2) 21-55-68 – оперативно-диспетчерская группа Центрального РЭС ЦЭС;

∙ 8 (411 2) 49-70-00 – «горячая линия» Якутскэнерго;

∙ в улусах – в местный район электрических сетей.