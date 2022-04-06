06.04.2022
11:39
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Якутия

За 1 квартал 2022 года по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» перевезено 2,2 млн тонн грузов

За март 2022 года по инфраструктуре  АО «АК «ЖДЯ»  перевезено 802,0  тысячи тонн грузов, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Грузооборот составил 237,2 млн ткм – на 14% больше уровня прошлого года.

За 1 квартал  2022 года перевезено 2,2  млн тонн, что на 33% превышает показатели за аналогичный период  2021 года.

За период январь-март существенный рост отмечен  по перевозке  угля – 1,65 млн тонн (+ 40%), прочих грузов – 116,9 тыс. тонн (+61%), грузов в контейнерах – 114,5 тыс. тонн (+14%),  нефтепродуктов – 234,3тыс. тонн (+14%), продовольственных  — 33,1 (+10%).

Через станцию Нижний Бестях за 1 квартал 2022 года  перевезено 396,5 тыс. тонн грузов, что на  20%   больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно напряженным выдался март месяц, в котором перевезено и переработано через станцию Нижний Бестях 176,6 тыс. тонн грузов, это почти половина квартального объема грузов, переработанного  через эту станцию. Такую ситуацию мы наблюдаем ежегодно  перед закрытием ледовой переправы, когда из-за сгущенной отгрузки возникает  скопление грузов  на сопредельной Дальневосточной железной дороге и на инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ»,  создавая  определенные трудности по перевозке и переработке грузов, и вызывая обеспокоенность грузополучателей тем, успеют ли они получить груз до закрытия ледовой переправы.

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Напомним, что в целях удовлетворения потребностей предприятий и населения города Якутска в перевозках грузов и во избежание   простоя вагонов на станции Нижний Бестях  Акционерная компания «Железные дороги Якутии» совместно со своим партнером ООО «Северная Логистическая Компания»  в период ограничения  грузоподъемности ледовой переправы оказывает услуги по перегрузу грузов из вагонов, контейнеров и большегрузных машин в автомобили малой грузоподъемности для дальнейшей перевозки грузов через ледовую переправу. 

Работы по перегрузу производятся на территории станции Нижний Бестях, в закрытом складском помещении. Гарантируется качественное выполнение работ в кратчайшие сроки. Обращаться по адресуг. Якутск, пр. Ленина 4/2, кабинет 611, тел: 8914-249-4115, e-mail: slkyakutia@gmail.com.

Фото: пресс-службы.
Источник: Представительство АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» в г. Якутске.
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