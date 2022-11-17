Южный циклон из Монголии принесет порцию тепла в Якутск

К пятнице в Якутске потеплеет на 8–10 градусов. Тепло будет также на западе и юге республики.

В Якутске в ближайшие дни ожидается потепление на 8–10 градусов. 18–19 ноября температура воздуха составит днем в среднем -23 ℃. Об этом ТАСС сообщила заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.

Теплый воздух принесет южный циклон из Монголии, который затронет южные, юго-восточные и центральные районы Якутии.

18–19 ноября, по данным Якутского УГМС, температура воздуха в центральной части республики ночью составит от -32 ℃ до -37 ℃, местами от -22 ℃ до -27 ℃. Днем от -20 ℃ до -25 ℃, местами от -10℃ до -15℃. На северо-востоке в низинах, при прояснении на севере -40… -45 ℃, днем -35… -40 ℃.

На западе и юге 18 ноября днем 0… -5 ℃, местами -10… -15 ℃. На юго-западе, юге 19 ноября ночью -12… -17 ℃, при прояснении -22… -27 ℃, днем -19… -24 ℃, местами -9… -14 ℃.