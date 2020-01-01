Ювелирный блогер встретилась с владельцами «Киэргэ»
С 2020 годом, дорогие друзья! Хотим представить небольшое интервью ювелирного блогера Нарыйааны Алексеевой с владельцами ювелирной фирмы «Киэргэ» – Галиной и Александром Павловыми.
В Ювелирном Доме «Киэргэ», расположенном в самом центре Якутска, находятся не только ювелирные магазины, но и выставочные залы с уникальными изделиями от лучших якутских мастеров, а также салон красоты, конференц-зал и ресторан с романтичным видом на город.
В ЮД «Киэргэ» можно не только совершать покупки, но и заказать художественную гравировку, отремонтировать и почистить ювелирные изделия, а также заказать украшения по собственному дизайну. При этом можно провести время с пользой – полюбоваться экспонатами в выставочных залах, навести красоту или насладиться изысканными блюдами в ресторане.
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Адрес ТД «Киэргэ»
Якутск, пр. Ленина проспект, 9/2
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Режим работы
Пн. – Пт.: с 10:00 до 19:00
Сб.: с 10:00 до 18:00
Вс.: с 11:00 до 18:00
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