Ювелирный блогер встретилась с владельцами «Киэргэ»

С 2020 годом, дорогие друзья! Хотим представить небольшое интервью ювелирного блогера Нарыйааны Алексеевой с владельцами ювелирной фирмы «Киэргэ» – Галиной и Александром Павловыми.

В Ювелирном Доме «Киэргэ», расположенном в самом центре Якутска, находятся не только ювелирные магазины, но и выставочные залы с уникальными изделиями от лучших якутских мастеров, а также салон красоты, конференц-зал и ресторан с романтичным видом на город.

В ЮД «Киэргэ» можно не только совершать покупки, но и заказать художественную гравировку, отремонтировать и почистить ювелирные изделия, а также заказать украшения по собственному дизайну. При этом можно провести время с пользой – полюбоваться экспонатами в выставочных залах, навести красоту или насладиться изысканными блюдами в ресторане.



