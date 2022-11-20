Ювелирный алмаз назван именем Героя Социалистического труда Степана Васильева

Имя Героя Социалистического Труда Степана Иннокентьевича Васильева увековечено в ювелирном алмазе весом более 51 карата, добытом на месторождении трубки Айхал. Напомним, что в рамках совместного проекта Главы Якутии Айсена Николаева и АК АЛРОСА «100 именных алмазов к 100-летию ЯАССР» крупным ювелирным алмазам присваиваются имена выдающихся якутян.

Степан Иннокентьевич Васильев родился в 1925 году в Тобуйском наслеге Верхневилюйского района, он прожил короткую, но очень яркую жизнь и умер в возрасте 35 лет 25 января 1960 года.

С 1942 года трудился в местном колхозе. В 1944 году был призван в армию. После возвращения с Великой Отечественной войны избран председателем колхоза имени Молотова Верхневилюйского района.

Ему удалось вывести колхоз в число передовых сельскохозяйственных предприятий района. Численность крупного рогатого скота возросла с 208 голов в 1947 году до 320 в 1949 году. Степан Васильев уделял огромное внимание подготовке кадровых табунщиков. В колхозе были выделены специальные места для выгона и тебеневки лошадей, председатель ежемесячно объезжал и лично осматривал табуны. Степан Иннокентьевич особое внимание уделял отбору лучших жеребцов, режиму их кормления с целью получения здорового потомства. В колхозе специально заготавливали сено для лошадей: по 20 центнеров на жеребую кобылу и по 15 центнеров на каждую лошадь.

Достижением колхозников стали выдающиесярезультаты: если в 1946 году от 40 кобыл было получено 25 жеребят, то в 1947-м от 60 кобыл получено 54 жеребенка. А в 1948 году колхоз добился стопроцентного делового выхода.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1949 года за получение высокий продуктивности животноводства Степан Иннокентьевич Васильев был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1951 году после окончания Якутской сельскохозяйственной школы по подготовке руководящих кадров колхозов С.Васильев работал заведующим отделом сельского хозяйства Верхневилюйского райкома, затем заместителем председателя исполкома Верхневилюйского райсовета.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР.

