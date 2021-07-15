Ювелирно-гранильный кластер SAYBM в будущее смотрит с оптимизмом

Резиденты ювелирно-гранильного кластера SAYBM, несмотря на экономический кризис, связанный с пандемией, работают над выпуском новой коллекции украшений. Они рассказали, как кластер содействует реализации продукции за пределами республики, а также поделились своими планами и проектами.

Резидентами SAYBM являются десятки огранщиков, ювелиров, дизайнеров, производителей сувенирной продукции, продукции народных промыслов и эко-косметики. Каждый из них получает поддержку и возможность реализовать свои планы. Например, в марте 2021 года резидентом кластера стала компания «Белая гора», которая занимается 3-D моделированием ювелирных украшений и сувениров.

«Мы открылись в марте 2021 года, тогда же стали резидентами кластера. Производим 3-D модели украшений для дальнейшего их литья из драгоценных металлов ювелирами. С помощью наших моделистов мы делаем украшения по эскизам заказчиков. В Якутске изготавливаем также модели статуэток и игрушек, которые после выливают из плотного пластика. Сейчас ведем активный диалог с резидентами SAYBM — ювелирами. Планируем в скором времени выйти на собственное производство. Хотим попробовать делать украшения из переработанного пластика с вставками из золота или серебра, полудрагоценных камней», — сообщил представитель ООО «Белая гора» Анатолий Федоров.

Специальный 3-D принтер способен в месяц выплавлять от 150 до 200 моделей любой сложности и объема. Одно кольцо, например, моделируется 4-8 часов, в зависимости от его дизайна. Но после, благодаря одной этой модели, ювелир может выплавить из золота или серебра тысячи подобных колец.

«Главное, чтобы было непрерывное обновление и улучшение ассортимента. Тогда будут поступать заказы, и работа будет вестись бесперебойно», — говорит другой резидент кластера, руководитель предприятия по производству ювелирных украшений ООО «Аурифекс» Альберт Иванов.

Альберт Иванов провел для нас экскурсию по ювелирно-гранильному кластеру, показав каждый цех этого огромного здания.

В цехе по литью восковых моделей украшений собирают так называемые «елочки». На них словно новогодние игрушки нанизаны кольца, серьги, амулеты, обереги и другие украшения из воска.

Затем изделия поступают в цех по выплавке металла. Здесь в железных опоках (специальный огнеупорный цилиндр, куда заливается раскаленный металл, формовочная масса и помещаются восковые заготовки) делают гипсовые формы. После высыхания формы опоки идут в муфельную печь на прокалку, обжигаются как глиняный горшок: выпаривается воск, образуется своего рода посуда с пустотами — чистой копией ювелирного изделия.

Затем в литейной печи по индукционной технологии нагрева происходит выплавка драгметалла. Принцип здесь схож с работой микроволновки. Извлеченная из муфельной печи опока помещается в камеру литейной печи и через специальное отверстие под вакуумным давлением металл заполняет гипсовую форму и получается уже металлическая «елочка». Полученные полуфабрикаты направляют в монтировочный цех на сборку изделий.

В монтировочном цехе мастера собирают изделия по изначально задуманному дизайну. Собранные ювелирные украшения очищаются в магнитной галтовке, в результате выявляются «поры», «заусенцы» и прочие мелкие шероховатости. Следующим этапом идет финишная обработка и сдача изделия в Государственную пробирную палату для анализа и нанесения оттиска госпробирного клейма соответствующей пробы.

Украшения премиального класса проходят дополнительную ручную полировку. Затем изделия промывают, отправляют на сушку, отдают в диспетчерскую, где идет подготовка документации, взвешивание. Украшение готово к реализации.

В целом для изготовления ювелирного изделия требуется трехнедельный цикл. За смену один сотрудник может сделать от 250 до 500 восковых деталей, количество зависит от сложности. Затем производится формовка в гипсовой смеси, ночь прокалки в муфельной печи. В течение дня производится литье металла, монтаж занимает до трех суток. На каждом этапе изделие для осуществления дополнительного контроля передается в диспетчерскую — фиксируется процент потери золота от изначального веса.

«Производственный цикл неизменен, он занимает три недели, независимо от количества загруженных изделий. Так устроен серийный выпуск, — объясняет Альберт Иванов. – Но важно обеспечить стабильный объем заказов, наличие сырья и людей на местах. Не урывками работать под большой заказ, а достичь постоянного цикла, чтобы крейсерская скорость была, а не как на американских горках. Нестабильность ведь накладывает отпечаток на производство, происходит разрыв в процессе, что, соответственно, сказывается и на зарплате сотрудников, и на финансовом состоянии предприятия. Выстраиванием постоянного цикла мы сейчас как раз и занимаемся».

«Пока справляемся своими силами. Благодаря SAYBM есть заказы. В такой сложный период кластер серьезно нам помогает. Пандемия, конечно, повлияла на технологическую цепочку. Приходится активнее искать клиентов. Тем не менее, в будущее смотрим с оптимизмом – есть желание, силы работать и поддержка со стороны SAYBM», — подчеркнул Альберт Иванов.

Количество резидентов гранильного кластера постоянно увеличивается. Недавно к ним присоединился индивидуальный предприниматель Михаил Осипов, который защитил бизнес-проект и при поддержке SAYBM сумел получить из Фонда развития предпринимательства финансирование на создание коллекции ювелирных украшений.

На одном из этажей кластера разместилось предприятие по изготовлению сувенирной продукции ООО «Даймонд старс». По эскизам заказчика они могут за час изготовить сувенир любой сложности с использованием алмазной крошки. У компании, которая существует около 20 лет, накоплен большой опыт в производстве изделий из мрамора, камня змеевика, чароита и мамонтовой кости для различных республиканских мероприятий.

Кластер создан в первую очередь для поддержки местных ювелиров, огранщиков, дизайнеров. Как компания SAYBM, так и представители предприятий, работающих здесь, видят целью своей деятельности создание цикла, где один из резидентов делает модель украшения, второй – производит ювелирное изделие, третий – реализует его на внутреннем и внешнем рынках.

Как отметили представители SAYBM, процесс поиска партнеров идет в постоянном режиме.