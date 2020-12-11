11.12.2020
17:00
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Экономика

Юрлица, есть возможность списать пени

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» продолжает акцию «Пеневая амнистия». До 31 декабря у потребителей-юридических лиц есть отличная возможность погасить долг без уплаты штрафных санкций.

 Для этого клиентам Якутскэнерго необходимо:

  • Не иметь просроченную задолженность за потребленные энергоресурсы по состоянию на 01.12.2020 или погасить ее в полном объеме в период действия акции, в том числе по соглашениям на реструктуризацию;
  • Иметь в наличии заключенный в установленном порядке договор;
  • Обязательное наличие подписанного акта сверки не ранее 01.10.2020;
  • Предоставить заявление о необходимости снятия пеней в связи с соблюдением условий акции;
  • Задолженность и пени не находятся в исковом и исполнительном производстве.

Среди потребителей-юридических лиц немало предприятий, имеющих задолженность за потребленные энергоресурсы.  Неплательщики создают некомофортные условия не только для работы своего коллектива, но и не дают возможности энергокомпании проводить в полном объеме ремонт, модернизацию и реконструкцию энергетических объектов. 

По вопросам  обращайтесь в отделения и участки Энергосбыта по месту жительства, в г. Якутске – в приемную Якутского отделения Энергосбыта, тел.49-79-83 ( адрес электронной почты sbyt@yakutskenergo.ru).

Телефон контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05.

Фото: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
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