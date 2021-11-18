Юрию Трутневу и Айсену Николаеву презентовали якутские разработки по созданию искусственной печени

18 ноября в ходе посещения технопарка «Якутия» полномочному представителю Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, министру Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову и главе Якутии Айсену Николаеву была представлена высокотехнологичная разработка искусственной вспомогательной печени ECLiS лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины Мединститута СВФУ.

«Сегодня ожидание операции по пересадке печени порой составляет до двух-трех лет. К сожалению, бывает так, что люди просто не дожидаются своей очереди. Если нашим ученым удастся реализовать проект по созданию искусственной печени, то эта острая на сегодняшний день проблема будет решена», — отметил Айсен Николаев.

Проект уже показал эффективность в реальных условиях, в октябре этого года получил приглашение инвестиционного агентства «Unicorn capital partners».

Основное отличие этой разработки от процесса гемодиализа заключается в том, что она основана на биотехнологиях, то есть с использованием клеток печени. Таким образом, устройство не только очищает кровь, но и обогащает ее белками, аналогично работе печени.

В настоящее время биотехнологическая лаборатория является базой для 15 компаний-резидентов Технопарка «Якутия» с проектами в области «Биотехнология». Имеются научные заделы и достижения в переработке и использовании природного и сельскохозяйственного сырья в промышленности, разработке биологически активных добавок и лекарственных препаратов, регенеративная медицина и клеточные технологии.

В перспективе рассматривается создание единого биотехнологического центра, в состав которого войдут лаборатории по разным направлениям. Создание Биотехнологического центра исследований и разработок в Якутии позволит проводить исследования и разрабатывать новые продукты в таких областях, как регенеративная медицина и клеточные технологии, биоинформатика, сельскохозяйственные биотехнологии, а также в других направлениях, входящих в Национальную технологическую инициативу.