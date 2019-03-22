Юрий Трутнев прилетел в Якутск

21 марта заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев прибыл в Якутск. Рабочий визит полпреда начался с посещения кардиодиспансера.

Отметим, что вице-премьер осмотрит в Якутске объекты, которым выделяется финансирование в рамках предоставления «единой субсидии» на создание социальной инфраструктуры в точках экономического роста — Республиканский кардиологический диспансер и среднюю общеобразовательную школу №35. Юрий Трутнев посетит IT-парк и ознакомится с проектами резидентов.

Кроме того, запланированы рабочее совещание по проектам газопереработки на территории республики и совещание по реализации проекта «Круглогодичный детский Центр отдыха и оздоровления «Полярная звезда». Под руководством вице-премьера пройдет заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Якутской АССР.