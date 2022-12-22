Юристы мерились интеллектуальными знаниями 

Команда УФСИН вошла в число победителей интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» является традиционной и в этом году проведена в рамках IV Съезда юристов Республики Саха (Якутия).

В состязании приняли участие 10 команд из числа шести представителей УФСИН, Прокуратуры, Минюста, УФССП по РС (Я); Государственного Собрания (Ил Тумэн), окружной администрации г. Якутска, Нотариальной палаты, Адвокатской палаты РС (Я), Якутского регионального отделения ассоциации юристов России, юридического факультета Северо-Восточного Федерального университета им. М.К. Аммосова.

Ведущей игры и судьей стала советник главы Республики Саха (Якутия) Татьяна Тарасова. В число членов жюри вошли заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Виктор Губарев и руководитель департамента по государственно-правовым вопросам Администрации главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Ольга Романова.

За каждый правильный ответ, данный по истечении минуты, команды получали по одному баллу. При этом вопрос задавался один раз, а ответ записывался на листе бумаги и передавался членам жюри. Всего прозвучало 24 вопроса высокого уровня сложности.

По итогам игры команда УФСИН заняла почетное 3 место. 1 место присуждено команде Нотариальной палаты РС (Я), 2 место – Якутскому региональному отделению ассоциации юристов России.