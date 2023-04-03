Саргылана Романова – юрист ЯГБ№2 победитель проекта «Инновации – вызов времени»

В целях повышения юридической профессии и поддержки специалистов Республики Саха (Якутия), активно совершенствующих свои профессиональные навыки, ведущих научно-исследовательскую деятельность и участвующих в общественной жизни республики был объявлен конкурс среди юридических служб подведомственных медицинских организаций.

Победителем республиканского конкурса проектов по внедрению инновационного подхода юридических служб «Инновации – вызов времени» стала Саргылана Романова – юрист Якутской городской больницы №2. Саргылана Прокопьевна уже 25 лет работает юристом, из них 20 лет в здравоохранении, в горбольнице №2 – более 10 лет. За победу в республиканском конкурсе Саргылане Романовой вручили благодарственное письмо заместителя председателя Правительства Ольги Балабкиной.

Коллеги в торжественной обстановке поздравили Саргылану Прокопьевну с победой в конкурсе. Главный врач Якутской городской больницы №2 Саргылана Васильева в своем приветствии отметила, что что в условиях перехода российской экономики на рыночные начала особую актуальность приобретает адаптация существующей системы здравоохранения к вызовам современности. Именно поэтому разработка эффективной инновационной политики в учреждениях здравоохранения становится первоочередной задачей для всех уровней его работы.

Как известно, 2023 год в Якутии объявлен Годом труда. Год труда выявляет новых героев в разных предприятиях и учреждениях. Юрий Андреев — рентген-лаборант и Ростислав Сундеев — водитель в течение недели в матрте этого года работали в Хангаласском улусе. Медицинский передвижной лечебно-диагностический комплекс Якутской городской больницы №2, смог обследовать более З00 человек из восьми населенных пунктов улуса, в том числе самых отдаленных сел района – Исит, Едяй, Синск и Кытыл-Дюра.

Это лишь часть тех слов благодарности жителей Хангаласского улуса – «На плечах людей в белых халатах лежит большая ответственность, а работа требует высокой компетентности, преданности избранному делу, терпения и милосердия. Желаю всем медицинским работникам крепкого здоровья, благополучия, благодарных пациентов, профессиональных достижений и спокойных дежурств!

Каждый из нас понимает, что никакое, даже самое современное оборудование не заменит мастерства медицинского работника, его чуткого отношения к пациенту. Вы каждый день делите с людьми их боль, даря при этом надежду, спасаете им жизни и оберегаете их здоровье».

От имени руководства Якутской горбольницы №2 Юрию Андрееву и Ростиславу Суднееву вручены благодарственные письма с денежным вознаграждением.