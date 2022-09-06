Юрий Юхновец: Коренные жители всегда были гостеприимны!

Первое упоминание географического названия «Нерюнгри» в официальных документах относится к лету 1952 года. За полгода до этого, 12 января 1952 года был подписан приказ Читинского геологического управления №7 об организации на базе Эвотинской, Чульманской и Аямской партий Южно-Якутской комплексной экспедиции с местом постоянной дислокации в поселке Чульман. Летом того же 1952 года был издан приказ Читинской геолого-разведочной экспедиции о начале геологического изучения Алдано-Чульманской группы железорудных и угольных месторождений, для чего был создан поселок геологов с названием «Нирунгра». Через четверть века на этого поселка вырос большой город, известный всей стране. Таким образом, в 2022 году населенному пункту Нерюнгри исполняется ровно семьдесят лет!



До прихода в Нерюнгринский район первых геологов здесь уже были поселения Иенгра и Чульман. Село Иенгра, которое до 1977 года носило название Золотинка — старейшее поселение Нерюнгринского района со своеобразным и уникальным традиционным укладом жизни, где живут представители коренных малочисленных народов Южной Якутии – эвенки.



До революции 1917 года села Иенгра, или старой Золотинки, как населенного пункта не было. Тем не менее, на территории нынешнего Нерюнгринского района по рекам Алдан, Чульман, Иенгра, Сутам, Гонам, Тимптон и Учур испокон веков жили оленеводы – эвенки из родов Беллет, Бута, Нюрмаган, Донгой, Кэптукэ, Букачар, Дэнгмэ, Лонгорки и многих других.



Первые сведения о поселке Золотинка (Иенгра) имеются в книге «Список населенных зимних пунктов» статистического управления ЯАССР 1926 года. В 1939 году в Золотинке останавливалась одна из первых геологических партий под руководством Д. С. Коржинского. После Великой Отечественной войны в Золотинке обосновалась Восточно-Сибирская геологоразведочная экспедиция. В 50-е года ХХ века эвенки-проводники, хорошо зная местность, сопровождали геологические экспедиции, помогали в изысканиях при разведке полезных ископаемых, перевозили на оленях грузы — продовольствие, почту и оборудование. Труд эвенков-проводников и каюров во многом стал основой будущих больших промышленных проектов. В знак глубокой благодарности, в 2020 году эвенкам-каюрам был поставлен памятник в городе Нерюнгри.

Особой строкой в истории села вписано не только время первых исследования богатств южно-якутской земли, но и начало строительства Байкало-Амурской магистрали. В 1975 году жители Золотинки-Иенгры встречали отряд белорусских комсомольцев имени Николая Кедышко, которые приехали в Якутию на строительство БАМа.



Одним их тех жителей Иенгры, кто встречал первостроителей, был в то время – пионер, затем учитель Золотинской средней школы-интерната имени Глафиры Василевич, в 2007-2013 году — глава Иенгринского национального наслега, позже председатель Иенгринского наслежного Совета депутатов — Юрий Викторович ЮХНОВЕЦ.

Ему есть, что рассказать — и о тех временах, и о сегодняшней жизни родного села Иенгра.

— Юрий Викторович, вы помните, как встречали первостроителей?

— Конечно, помню. Мы встречали их самыми первыми. Я был пионером, стоял в форме, в галстуке и с пионерским барабаном. Это была очень торжественная встреча. В то время прибывало очень много людей, стояла проблема их размещения, потому что никакого жилья еще не было, а работы на большой стройке было много.

Коренные жители всегда были гостеприимны – и когда были каюрами у геологов, и когда встречали первостроителей, и сегодня. Люди приезжали из разных мест, а наш район многонациональный, в котором никто не разделяет людей по внешности или месту рождения. Все мы жители одной территории, все мы — нерюнгринцы.

Разумеется, в условиях интенсивного промышленного освоения района встал вопрос сохранения традиционного уклада жизни, сохранения традиционной хозяйственной деятельности и языка эвенков. В этом плане отстаивать свои интересы коренным малочисленным народам не всегда легко. 12 октября 2007 года на сельском сходе жителей Иенгры было принято решение о наделении Иенгринского наслега (сельского округа) Нерюнгринского района статусом «эвенкийского национального». Задачей этих перемен стало сохранение исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера, создание условий для национального, экономического, культурного и языкового возрождения эвенков.

Но всё же, вопреки закону Российской Федерации о местном самоуправлении, решение сельского схода в первое время было фактически проигнорировано. Из-за разного рода административных препонов, а порой из-за нежелания отдельных чиновников содействовать его реализации, решение о наделении Иенгринского наслега затягивалось.

— Нашли ли вы поддержку в верхних эшелонах власти?

-Да, поддержку мы нашли. Кто знает, смог ли бы Иенгринский наслег стать национальным наслегом, если бы не депутат Государственной думы РФ четвертого и пятого созывов Василий Борисович Шестаков. В то время было очень сильное противостояние промышленников, но Шестаков смотрел на ситуацию с точки зрения государственного человека. Он сам приехал в Иенгру вместе с тогдашним президентом республики Вячеславом Анатольевичем Штыровым, лично всё посмотрел и увидел разницу между промышленным освоением территории и развитием сельского хозяйства и традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов Севера.

— Когда Василий Шестаков впервые приехал в Иенгру?

— Нам повезло, что председатель Иенгринского сельсовета, Андрей Сергеевич Дмитриев был помощником депутата Государственной думы Василия Шестакова. Он пригласил его в Иенгру. Визит состоялся в июне 2008 года. Василий Шестаков побывал в гостях у жителей Иенгры, осмотрел новый жилой двухэтажный дом, посетил сельский музей и школу-интернат, встретился с представителями эвенкийского народа. Специально на встречу с депутатом в Иенгру приехали главы эвенкийских родовых общин и сел из Амурской области, Алданского и Олекминского районов Якутии. Такого съезда эвенков с юга Якутии и севера Амурской области, по признанию самих участников, не было уже лет пятьсот.

Тогда и были озвучены главные проблемы. Это низкий уровень государственного обеспечения и заработной платы в оленеводстве, безработица и рост социальных болезней среди коренного населения. Главное, о чем говорилось – о том, что при принятии глобальных решений по реализации мегапроектов и промышленному освоению земель интересы коренных жителей территорий не учитываются. Уничтожаются исконные оленьи пастбища и места отела маток, вырубаются леса и загрязняются реки. При этом эвенкийские поселения не имели никаких доходов в местный бюджет от промышленного использования земель. Более того, согласно действующему законодательству, они даже не являлись хозяевами этих земель.

Оленеводы поднимали Василию Шестакову и чисто практические вопросы. Проблемой, требующей решения на самом высоком уровне, стал борьба с хищниками. В последнее время у оленеводов нет возможности уничтожать волков с воздуха: каждый час аренды вертолета стоит минимум 65 тысяч рублей. Из-за одной аварии вертолета в Магаданской области федеральная служба Управления авиации запретила отстрел волков с воздуха. Как следствие, численность волков резко возросла, и от серых хищников страдают оленестада эвенков по обе стороны Станового хребта.

Депутат Государственной Думы Василий Шестаков дал обещание эвенкам сделать все возможное для решения их проблем. Тогда Василий Борисович обещал лично доложить о результатах поездки Владимиру Путину,и свое обещание он сдержал.

— Что было после того, как проблемами Иенгры озаботился депутат Василий Шестаков?

— Дело сразу пошло. Депутаты Нерюнгринского районного совета создали трехстороннюю комиссию, которая изучила все предложения жителей Иенгры. В сентябре 2008 года сессия народных депутатов совета сельского поселения приняла решение образовать территорию традиционного природопользования местного значения «Иенгра» в границах территории Иенгринского наслега. 10 марта 2009 года состоялась внеочередная сессия депутатов Нерюнгринского районного Совета. Она была специально созвана для решения лишь одного вопроса. Депутаты единогласно согласились с предложением жителей села Иенгра о создании на его территории Иенгринского эвенкийского национального наслега.

В территорию национального наслега были включены полтора миллиона гектаров земель, используемые местными жителями для традиционных видов промыслов — охоты и оленеводства.

Не вошли в национальный наслег поселки Нерюнгринского района — Золотинка и Нагорный, территория Эльгинского угольного месторождения, земли под железной дорогой и магистральным нефтепроводом «Восточная Сибирь — Тихий океан».

В том же марте 2009 года в Нерюнгри и Иенгре состоялся Всероссийский и Республиканский съезды эвенков, на котором были подняты все актуальные вопросы коренных малочисленных народов Севера.

Заслуга Василия Шестакова состоит в том, что он создал механизм нашей работы с промышленными предприятиями. Как говорится в известной притче, он дал эвенкам не «рыбу», а «удочку», которой эту рыбу можно всегда наловить. Механизм начал действовать, и ситуация сдвинулась с мертвой точки. Дело пошло по цепочке: село – национальный наслег — территория традиционного природопользования. Причем по этому пути мы пошли самыми первыми.

Василий Шестаков приезжал в Иенгру и следующей весной, на День оленевода. Он сказал, что из Москвы труд оленеводов кажется легким, но на самом деле это тяжелейшая каждодневная работа. Шестаков призвал объединить усилия регионов, чтобы добиться улучшения условий жизни малочисленных народов Севера.

Юридическое оформление территории традиционного природопользования как территории с особыми условиями хозяйствования заняло достаточно продолжительное время. Окончательно она была официально оформлена в 2014 году. Это дало возможность строить отношения с промышленными предприятиями, ведущими деятельность на территории района, в том числе по части соблюдения экологических требований на основании закона.

Но проблем хватает и сегодня. Если крупные компании — например, «Газпром», делают этнологическую экспертизу, отчисления за наносимый ущерб природе, то с небольшими старательскими артелями дело обстоит сложнее, чем с крупными промышленными компаниями. Но мы работаем и с ними.

— Может ли помочь решению вопросов коренных малочисленных народов Севера принятая не так давно стратегия развития Арктики?

— Указ об утверждении стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, подписанный президентом России, разумеется, имеет огромное значение для всей Якутии как крупнейшего арктического региона страны. Потому что у нас иногда опускаются руки, когда мы видим, что происходит с экологией. В том числе в нашем районе, например, с рекой Чульман.

В стратегии развития Арктики нас радуют поручения признать актуальными и требующими решения проблемы совершенствования нормативно-правовой базы ведения северного домашнего оленеводства, закрепления оленьих пастбищ за хозяйствами. Речь идет о борьбе с хищниками, кадровом обеспечении оленеводства, обеспечении вездеходной техникой, улучшении жилищно-бытовых условий кочевания, организации системы заготовки, переработки, вывоза продукции оленеводства, организации летнего труда и отдыха детей оленеводов.

В соответствии со Стратегией, вносятся предложения по вопросу закрепления оленьих пастбищ за оленеводческими хозяйствами республики, по увеличению финансирования по премированию волчатников и сохранению объема финансирования на 2021-2024 годы. Даны поручения провести анализ и внести предложения по объемам бюджетных ассигнований муниципальным образованиям районов на перевозку детей оленеводов до производственных участков и обратно с использованием авиации. Внести предложения по регулированию численности хищников на маршрутах выпаса домашних оленей. Рассмотреть возможность участия населения, занимающихся оленеводством в муниципальных образованиях, не относящихся к арктической зоне, в региональной программе «Молодой оленевод».

Будут рассмотрены и внесены предложения по модернизации объектов оленеводческих хозяйств. В том числе изгородного содержания оленей в условиях таежного и горно-таежного оленеводства, строительства маршрутных домиков, передвижных домиков оленеводов, коралей и сети изгородей для оленей.

Для организации системы заготовки, переработки продукции оленеводства и вывоза с производственных участков предложено рассмотреть вопрос увеличения финансирования возмещения расходов на приобретение модульных убойных цехов, оборудования переработки и транспортных расходов вывоза.

Дано поручение представить анализ финансирования на поддержку северного домашнего оленеводства Республики Саха (Якутия), в том числе на содержание поголовья оленей, исходя из зонального деления ведения оленеводства, внести предложения по актуализации ставок субвенций. Внести предложения по финансированию возмещения расходов на реконструкцию и приобретение пошивочных мастерских оленеводческих хозяйств.

Есть предложения рассмотреть вопросы организации летнего труда детей оленеводов с учетом месячной продолжительности сезона работ. Также рассмотреть возможность сезонного привлечения студенческих строительных отрядов для работ в оленеводческих хозяйствах. Всё это очень обнадеживающие предложения!

— Юрий Викторович, через четыре года селу Иенгра исполняется ровно сто лет. А вы знаете, что в этом году и Нерюнгри уже семьдесят?

— Да, этот год во многом юбилейный для нашей республики. Это знаменательные даты: 390-летие вхождения Якутии в состав Российского государства, 100 лет со дня основания Якутской АССР, 90 лет добычи угля в Нерюнгринском районе (первые шахтеры работали здесь в 1932 году), 70-летие со дня основания поселка Нирунгра в 1952 году, и многие другие. Это наша история, которую забывать мы не вправе.

Разрешите от всей души поздравить всех жителей Якутии, Нерюнгринского района, моего родного села Иенгра с юбилейными событиями! Желаю всем нашим землякам и сородичам здоровья и благополучия, счастья и процветания, успехов и добра!