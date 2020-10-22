Юрий Трутнев в Якутии

В Нерюнгри заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с работой резидентов территории опережающего развития «Южная Якутия», сообщает пресс-служба Минвостокразвития .

Данная ТОР расположена в Нерюнгринском районе – крупном горнодобывающем промышленном центре. Якорным резидентом ТОР стала УК «Колмар», неоднократно отмеченная премией «Звезда Дальнего Востока». Кроме горно-обогатительных комплексов «Денисовский» и «Инаглинский» в ТОР свои проекты реализуют организации, которые занимаются обслуживанием горно-шахтной техники, перевозкой угля и вскрышными работами, организацией пунктов питания горняков.

Как отметил Юрий Трутнев, 15 резидентов ТОР «Южная Якутия» уже фактически инвестировали свыше 57,7 млрд рублей и создали 6,8 тыс. рабочих мест. После реализации всех заявленных проектов объем инвестиций составит 111,6 млрд рублей, а количество рабочих мест увеличится до 8,4 тысяч. «Это одна из самых динамично развивающихся территорий опережающего развития. Благодаря инвесторам, реализующим в Южной Якутии свои проекты, появляются новые рабочие места, улучшается социальная инфраструктура, а город Нерюнгри получает новое развитие», — отметил вице-премьер.

«В ТОР «Южная Якутия» превышены все показатели, представленные изначально в постановлении правительства России при её создании. Изначально планировалось привлечение семи якорных резидентов, создание 2,6 тыс. рабочих мест и привлечение 19 млрд рублей. А сейчас резидентов в два раза больше – пятнадцать, десять из которых уже реализовали свои проекты. Вдвое превышен объем плановых показателей, утвержденных при создании ТОР, а после реализаций всех проектов объем инвестиций в шесть раз превысит первоначально заявленные», — сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Вице-премьер посетил фабрику «Инаглинская-2», одну из крупнейших в России, самую крупную в стране шахту «Инаглинская». Общий объем инвестиций в создание комплекса составит более 72 млрд рублей, при этом будет создано 4045 рабочих мест. К настоящему времени уже создано более 2,5 тыс. рабочих мест и фактически трудоустроено 1,7 тыс. человек. Осуществлено инвестиций в размере 20 млрд рублей. В сентябре были запущены первая очередь шахты «Инаглинская» и обогатительной фабрики «Инаглинская-2» производственной мощностью 6 млн тонн в год. Шахта «Инаглинская» станет самой крупной шахтой на Дальнем Востоке и в России. Реализация проекта осуществляется в две очереди с поэтапным увеличением добывающих мощностей до 12 млн тонн в год.

Строительство фабрики «Инаглинская-2» и шахты «Инаглинская» на территории опережающего развития «Южная Якутия» осуществлялось при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Инвестиции Фонда (4 млрд рублей) на начальной стадии реализации проекта дали важный импульс для развития угледобычи в Южной Якутии и помогли инициатору проекта привлечь дополнительное банковское финансирование.

По словам главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, УК «Колмар» и ТОР «Южная Якутия» стали промышленными драйверами региона. «Открытие шахты «Инаглинская» выдвинуло компанию «Колмар» в число лучших предприятий российской угольной отрасли. Все это – результат реализации институтов ТОР, который доказал и доказывает в Якутии свою эффективность как инструмента развития. Благодаря системе преференций территории опережающего развития нам удалось осуществить перезагрузку всего промрайона Нерюнгри с выходом на современные экологичные технологии и ускоренное развитие социальной сферы. Это живой пример того, что реализация новых механизмов поддержки предприятий на Дальнем Востоке через создание ТОР позволила обеспечить дальнейшее развитие Нерюнгринского района», — заметил он.

О перспективах по развитию ООО «УК «Колмар» и строительстве второй очереди шахты и фабрики «Инаглинская-2» доложил генеральный директор компании «Колмар Груп» Валерий Цивилев: «Компания «Колмар» в сентябре ввела в эксплуатацию первую очередь ГОК «Инаглинский» – самую большую в России шахту, обогатительную фабрику, морской терминал в порту Ванино. Это один из самых амбициозных проектов угольной отрасли страны — таких строек не было со времен Советского Союза. Отработка пластов предусматривается с применением очистных механизированных комплексов и методом КСО. Ввод второй очереди шахты и терминала, намеченный на 2022 год, удвоит их мощности, после чего «Колмар» рассчитывает стать крупнейшим в России производителем коксующегося концентрата для металлургии», — рассказал он.

Вице-премьер ознакомился с работой ремонтно-производственной базы УК «Колмар» и сервисного центра «FAMUR», провел встречу с резидентами ТОР «Южная Якутия» — руководством компаний ООО «СГТ Восток», ООО «Нитро Сибирь Якутия», ООО «АйКо», ООО «КСК» и обсудил ход реализации проектов в сфере добычи полезных ископаемых, логистики, строительства.