Юрий Трутнев: В Якутии издавна существует высокая культура стрельбы, здесь много охотников

📍Юрий Трутнев ознакомился с ходом строительства центра высокоточной стрельбы в Якутске.

🔹Строительство центра было начато по поручению полпреда ДФО в декабре 2022 г.

🔹На полигоне будут проводиться стрельбы из короткоствольного огнестрельного гражданского и служебного оружия, длинноствольного служебного, охотничьего и спортивного оружия на открытой местности с дистанциями до 4 км, а также в закрытом тире

«Создание такого центра важно. Наши снайперы эффективно работают в зоне Специальной военной операции. Мы должны помогать им с точки зрения подготовки, тренировок. В Якутии издавна существует высокая культура стрельбы. Здесь много охотников. Якутские снайперы героически воевали в годы Великой Отечественной войны. Создадим центр высокоточной стрельбы, а потом проведём турнир, посвящённый памяти одного из героев Великой Отечественной войны, соберем здесь всех, кто умеет стрелять на мастерском уровне в стране», – сказал Юрий Трутнев.