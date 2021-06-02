Юрий Трутнев проинспектировал Якутию

В Якутске Заместитель Председателя правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу развития ТОР на территории Республики Саха (Якутия).

«Механизм территорий опережающего развития создан по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, является одним из наиболее эффективных преференциальных режимов в стране и достаточно большую пользу приносит развитию Дальнего Востока. На территории республики функционируют две территории опережающего развития: ТОР «Якутия» и «Южная Якутия». По объёму привлеченных инвестиций республика находится на шестом месте среди регионов Дальнего Востока. Очевидно, что нужно развиваться, потенциал для этого есть. Реализуется 40 проектов резидентов на общую сумму около 124 млрд рублей. Мультипликатор 1 к 14. Значение хорошее, но не рекордное среди дальневосточных территорий опережающего развития. Сегодня у нас средний мультипликатор по Дальнему Востоку превышает 30», – отметил, открывая совещание, Юрий Трутнев.

Сорок резидентов ТОР «Якутия» и «Южная Якутия» взяли на себя обязательства вложить в экономику региона 124 млрд рублей и создать порядка 10 тысяч рабочих мест. Инвесторами введён в эксплуатацию 21 проект, вложено 62,4 млрд рублей и создано более 7,5 тысяч рабочих мест.

В ТОР «Якутия» реализуется 24 инвестпроекта с объёмом инвестиций 12,4 млрд рублей. Осуществлено 2,4 млрд рублей инвестиций, создано 488 рабочих мест. «ТОР «Якутия» прежде всего связана с проектами, приоритетными для развития общества и повышения качества жизни дальневосточников. В том числе есть резиденты, работающие в области высоких технологий», – сказал Юрий Трутнев.

В 2020 году были заключены соглашения по реализации двух масштабных инвестиционных проектов – Жатайская судоверфь (5 млрд руб.) и Нижний Бестях (3,2 млрд руб.). Завершены в соответствии с заключенными соглашениями 11 проектов. Это предприятия малого и среднего бизнеса на инвестиционных площадках «Кангалассы», «Молодежная», «Капитоновка» и «Сырдах». Резиденты производят лакокрасочную продукцию, выращивают овощи в круглогодичном тепличном комплексе. Создан ювелирно-гранильный кластер, испытательный полигон автомобильных шин и техники. Работают цеха по выпуску сэндвич-панелей и стеклопакетов, полиэтиленовых труб, красок, ПЭТ-тары и котлов длительного горения. Ещё семь проектов находятся на стадии строительства, два проекта – на стадии проектной документации.

С 2016 года на ТОР «Якутия» реализуется инвестиционный проект строительства круглогодичного тепличного комплекса ООО «Саюри». С января 2022 года возобновится возмещение республике части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте в Дальневосточном федеральном округе. Благодаря этому региональные власти смогут оказать поддержку инвестору в строительстве третьей очереди тепличного комплекса.

С начала 2020 года резидент ТОР «Якутия» – национальный оператор детского отдыха ООО «Полярная звезда» – осуществляет проектирование и строительство круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления. В течение прошлого года инвестор завершил работы нулевого этапа, включая установку свайного поля.

При поддержке Минпромторга России и Минвостокразвития России реализуется проект по созданию высокотехнологичной Жатайской судоверфи. Уже в 2021 году для закладки первого судна потребуется привлечение более 200 человек.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), в 2021-2022 годах планируется увеличить портфель проектов резидентов. Порядка десяти инвесторов готовы принять решения и заключить с КРДВ обязывающие соглашения об осуществлении деятельности на якутских территориях опережающего развития. Это проекты по развитию социальной инфраструктуры, производству СПГ, созданию лесоперерабатывающих производств, строительству гостиниц и др.

За счёт регионального бюджета дочерняя структура КРДВ построит два производственных здания для размещения резидентов-предприятий малого и среднего бизнеса. Рядом со зданиями будут предусмотрены свободные земельные участки для выхода резидентов на собственное строительство.

Планируется расширение границ ТОР «Якутия» для поддержки проекта по созданию оптово-распределительного центра в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района на правом берегу Лены напротив Якутска. Здесь с завершением строительства железной дороги формируется транспортно-логистический узел. Оптово-распределительный центр будет представлять собой многофункциональную организацию для производства, приема, хранения и переработки местной продукции и продовольствия.

В апреле правительством республики направлена заявка на расширение границ ТОР на территорию креативного кластера «Квартал труда» в Якутске. «Креативный кластер – первый на Дальнем Востоке «технопарк» в сфере креативных индустрий. Именно креативная индустрия на сегодняшний день обладает ощутимым потенциалом для экспорта по всему миру и потенциалом импортозамещения для внутреннего рынка. Это кинопроизводство, медиаискусство, архитектура, ювелирное дело и дизайн. Якутия – один из крупнейших производителей качественного современного кино в России, после Москвы и Санкт-Петербурга», – рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. По его словам, в ближайшее время будут заявлены проекты по созданию лесного комплекса на базе «ЛПК «АЛМАС» в п. Витим Ленского района, портового причала в п. Нижний Бестях, строительству мусороперегрузочной станции и гостиничного комплекса и создания центра активного долголетия в Якутске.

Резидентами ТОР «Южная Якутия» стали 16 компаний, реализующие проекты с общим объёмом инвестиций 111,5 млрд рублей. Уже осуществлено почти 60 млрд рублей инвестиций, создано более 7 тысяч рабочих мест. Десять из 16 проектов введены в эксплуатацию, включая первые очереди якорных резидентов горно-обогатительных комплексов «Инаглинский» и «Денисовский», на которые приходится более 100 млрд рублей из заявленных инвестиций. В комплексы инвестировано почти 60 млрд рублей, создано более 5 тысяч рабочих мест.

«Построены шахты, горно-обогатительный комбинат, ведутся работы по второму этапу ещё на 12 млн тонн. Главное, чего мы добились в результате поддержки реализации этих проектов – дали вторую жизнь Нерюнгри. Без развития шахт у города были достаточно неопределенные перспективы. Сейчас у Нерюнгри есть перспективы развития. Согласно постановлению правительства России оказана государственная поддержка в объёме 6,7 млрд рублей, построена подстанция ПС 55, строится ПС «Налдинская» и железнодорожная инфраструктура», – заметил Юрий Трутнев.

«Благодаря этому проекту в Нерюнгри впервые за тридцать лет после развала Советского Союза зафиксирован рост населения. Заметен миграционный приток – более тысячи человек. Это результат реализации новых инвестиционных проектов», – пояснил Айсен Николаев.

Вокруг якорных резидентов ТОР «Южная Якутия» формируется кластер сервисных компаний. Десять таких предприятий уже введены, три находятся на стадии строительства, два проектируются.

ТОР «Южная Якутия» дает новые возможности для развития города Нерюнгри. Якорным резидентом ТОР «Южная Якутия» угледобывающей компанией «Колмар» реализуется проект комплексной застройки квартала «Р» общей площадью 107,6 тыс. кв. м жилья до 2023 года. Проект включает в себя и объекты социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры. Первоначальная потребность финансируется Минвостокразвития России по линии дальневосточной «Единой субсидии».

«Обе территории опережающего развития – живые, рабочие, приносят людям пользу. Но объём новых проектов, который существует в республике, небольшой. Нужна четкая программа по конкретным шагам для привлечения инвестиций. Необходимо понять, сколько и каких инвесторов нужно привлечь, специфику проектов и отраслей для их реализации – тех, что на самом деле необходимы республике. Нужно создать бизнесу условия для запуска новых предприятий и развития существующих. Развитием преференциальных режимов в республике можно и нужно заниматься прицельно и на конкретный результат – раскрытие потенциала и как результат повышение уровня жизни населения региона», – резюмировал итоги совещания Юрий Трутнев.

Вице-премьер дал ряд поручений. Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» поручено представить планы по необходимому объёму привлечения инвестиций в ТОРы на территории ДФО, которые позволят выйти на темпы экономического роста не меньше 7-8 процентов в год и больше: «Надо просчитать эти цифры, сделать их плановыми показателями, разбить их по каждой отрасли и территории и Дальнего Востока», – считает Юрий Трутнев.

Минвостокразвития России поручено рассмотреть возможность выделения капитального гранта в рамках дальневосточной «Единой субсидии» для проектов по созданию креативного кластера «Квартал труда» и центра активного долголетия, увеличения субсидирования по линии дальневосточной «Единой субсидии» для финансирования остаточной потребности в техприсоединении к централизованным сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения квартала «Р» в Нерюнгри.