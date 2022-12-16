16.12.2022
10:02
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Якутия

Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом в Якутск

Полпред ДФО посетит креативный кластер «Квартал труда»

Заместитель председателя правительства РФ – полпред ДФО Юрий Трутнев сегодня будет работать в Якутске.

В частности, Трутнев посетит креативный кластер «Квартал труда», а также проведёт совещание по сохранению механизмов выравнивания тарифов на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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