Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом в Якутск

Полпред ДФО посетит креативный кластер «Квартал труда» Заместитель председателя правительства РФ – полпред ДФО Юрий Трутнев сегодня будет работать в Якутске. В частности, Трутнев посетит креативный кластер «Квартал труда», а также проведёт совещание по сохранению механизмов выравнивания тарифов на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ.

Фото: ЯСИА Источник: ЯСИА

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