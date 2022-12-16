16.12.2022
10:02
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Якутия
Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом в Якутск
Полпред ДФО посетит креативный кластер «Квартал труда»
Заместитель председателя правительства РФ – полпред ДФО Юрий Трутнев сегодня будет работать в Якутске.
В частности, Трутнев посетит креативный кластер «Квартал труда», а также проведёт совещание по сохранению механизмов выравнивания тарифов на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ.
Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА
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