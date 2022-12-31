Юрий Трутнев поздравляет с Новым 2023-м годом

Поздравление Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева с Новым годом

Уважаемые жители Дальнего Востока!

Приближается Новый год — праздник, любимый нами с детства, несущий с собой волшебство, радость обновления и надежду на позитивные перемены.

2022 год стал для нас непростым. В то же время ни пандемия, ни внешнее давление, ни санкции не замедлили социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Более того, экономика нашей страны развернулась на Восток, что открыло новые перспективы для макрорегиона.

Продолжилась реализация инвестиционных проектов, которых сегодня уже 2784. В текущем году построено 120 предприятий, создано почти 14 тыс. рабочих мест. На Восточном экономическом форуме подписано 296 инвестиционных соглашений на общую сумму 3,3 трлн рублей, в присутствии Президента Российской Федерации открыты самый крупный в России объект зерновой логистики — Забайкальский зерновой терминал и рыбоперерабатывающий завод «Командор» на Камчатке, поднят флаг на железнодорожно-автомобильном пароме «Александр Деев», построенном на Амурском судостроительном заводе для Сахалинской области.

В рамках механизма социального развития центров экономического роста в 2022 году на территории Дальнего Востока введено в эксплуатацию 46 объектов социальной инфраструктуры — школ, больниц, детских садов, учреждений культуры и спорта. Завершен капитальный ремонт еще 44. Заработала программа «1000 дворов», благодаря которой уже благоустроено 1229 дворов и 6 общественных территорий.

По поручению Президента России разрабатываются мастер-планы дальневосточных городов. Проекты будут представлены главе государства в начале 2023 года.

Новыми для нас задачами стали оказание содействия Специальной военной операции и восстановление присоединенных территорий.

Работы впереди много. В то же время есть твердая уверенность, что вместе мы со всеми задачами справимся.

Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю удачи, успехов и всего самого доброго!

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев