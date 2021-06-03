Юрий Трутнев посетил аэропорт Якутска

В Якутске заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ ознакомился с ходом реконструкции второй искусственной взлётно-посадочной полосы (ИВПП-2) аэропорта «Якутск» им. П.А. Ойунского, сообщает пресс-служба аппарата Полпреда.

По словам главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА, для региона с огромными расстояниями авиация является основным видом транспорта круглогодичного действия, которая играет важнейшую роль в жизнедеятельности республики. Мероприятия по реконструкции взлётно-посадочной полосы проводятся в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В 2019 году основные работы по реконструкции ИВПП-2 аэропорта Якутск были приостановлены, в связи с допущенными ошибками при разработке проектно-сметной документации, не были предусмотрены обустройство временного пандуса и мероприятия по водоотведению. В феврале текущего года был заключён госконтракт на доработку проектно-сметной документации, предусматривающей обустройство временного соединительного пандуса и мероприятий по водоотведению с территории аэропорта Якутск. Согласно утверждённому графику завершение госэкспертизы было предусмотрено до 30 апреля, вместе с тем, положительное заключение утверждено на 20 дней позже намеченного. В конце мая проект реконструкции взлётно-посадочной полосы получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на доработанную проектно-сметную документацию.

С июня начаты строительно-монтажные работы. Осуществляется завоз минерального грунта на лётное поле вдоль взлётно-посадочной полосы, подготовительные и ремонтные работы существующего покрытия, заготовка армокаркасов. В ближайшее время начнутся работы по устройству цементобетонных покрытий на взлётной полосе и асфальтобетонного соединительного межсезонного пандуса. На объекте задействованы более 60 работников и 22 единицы техники.

С конца мая полёты выполняются в условиях ограниченной длины взлётно-посадочной полосы, в целях безопасности полётов пилоты авиакомпаний, осуществляющих перевозки пассажиров, прошли профессиональную подготовку и полностью готовы к изменённым условиям. На строительно-монтажные работы закрыт участок полосы длиной 625 метров.

Аэропорт продолжит работать в штатном режиме с рабочим участком полосы 1628 метров для полётов воздушных судов 3-4 класса. В период активного выполнения строительно-монтажных работ потребность в осуществлении полётов будет реализована согласно утверждённому плану организации полётов.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир СИВЦЕВ, с октября аэропорт «Якутск» начнёт эксплуатировать взлётно-посадочную полосу с полной длиной 3,4 тыс. метров.

Юрий Трутнев обратил внимание представителей руководства подрядных организаций на необходимость соблюдения утверждённых сроков строительства и поручил оптимизировать работу по реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта «Якутск».

Также вице-премьеру доложили о реконструкции аэродромных покрытий взлётно-посадочной полосы аэропорта Нерюнгри, которая начнется с июля. Работы будут завершены в сентябре. В течение октября будет проходить сертификация. В период закрытия аэропорта с 1 июля по 30 октября пассажиропоток Нерюнгринского района будет обслуживаться железнодорожным и автомобильным видами транспорта с дальнейшей возможностью вылета по магистральным направлениям в центральные города России. А с ноября аэропорт возобновит приём воздушных судов без ограничений по типам в штатном режиме по сезонному расписанию. В 2022 году продолжатся работы по строительству вспомогательной аэропортовой инфраструктуры: обустройству аэровокзала, склада горюче-смазочных материалов, аварийно-спасательной станции.