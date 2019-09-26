Юрий Трутнев поприветствовал участников Северного форума

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев направил приветствие участникам и гостям Северного форума по устойчивому развитию. Форум, на площадках которого больше ста экспертов, около пятидесяти из которых – зарубежные, обмениваются опытом и идеями по развитию северных и арктическх территорий, проходит в эти дни в Якутске.

Юрий Трутнев отметил, что тема устойчивого развития становится одной из наиболее актуальных и ключевых тем современности. Особенно, по мнению полпреда, значимы вопросы устойчивого развития в экстремальных условиях регионов Севера и Арктики.

«За свою историю международная организация северных регионов «Северный Форум», под эгидой которой проводится Форум, внесла огромный вклад в развитие сотрудничества арктических и северных регионов. Сейчас предстоит решать новые задачи и отвечать на новые вызовы», – сказал Юрий Трутнев и выразил уверенность, что Форум будет способствовать расширению сотрудничества регионов Севера и Арктики для решения экономических, социальных и экологических проблем.

Также выразил надежду, что Форум станет ежегодным международным мероприятием, которое объединит регионы Севера и Арктики в решении проблем устойчивого развития.