Юрий Трутнев поприветствовал участников Северного форума
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев направил приветствие участникам и гостям Северного форума по устойчивому развитию. Форум, на площадках которого больше ста экспертов, около пятидесяти из которых – зарубежные, обмениваются опытом и идеями по развитию северных и арктическх территорий, проходит в эти дни в Якутске.
Юрий Трутнев отметил, что тема устойчивого развития становится одной из наиболее актуальных и ключевых тем современности. Особенно, по мнению полпреда, значимы вопросы устойчивого развития в экстремальных условиях регионов Севера и Арктики.
«За свою историю международная организация северных регионов «Северный Форум», под эгидой которой проводится Форум, внесла огромный вклад в развитие сотрудничества арктических и северных регионов. Сейчас предстоит решать новые задачи и отвечать на новые вызовы», – сказал Юрий Трутнев и выразил уверенность, что Форум будет способствовать расширению сотрудничества регионов Севера и Арктики для решения экономических, социальных и экологических проблем.
Также выразил надежду, что Форум станет ежегодным международным мероприятием, которое объединит регионы Севера и Арктики в решении проблем устойчивого развития.
«Развитие приполярных территорий – наша общая задача, связанная с освоением Арктики, сохранением её уникальной природы и культурных традиций живущих здесь людей. Интерес к освоению арктических территорий проявляют и наши партнеры из Китая, Японии и Республики Корея. В этой связи особенно отрадно, что первый Форум проходит в Республике Саха (Якутия), которая в силу своего уникального географического положения может стать мостом, соединяющим Арктический регион и страны Азии», – подчеркнул Юрий Трутнев и пожелал участникам продуктивной работы.
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