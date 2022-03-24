Юрий Трутнев одобрил меры поддержки предпринимателей Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев на совещании под председательством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева представил пакет предложений, направленных на поддержку предпринимателей оптовой и розничной торговли.

Глава республики отметил, что ажиотажный спрос привёл к необходимости увеличить запасы, которые предприятия торговли традиционно делают перед периодом весеннего половодья. Учитывая эти обстоятельства, Айсен Николаев обратился к Юрию Трутневу с инициативой расширить меры федеральной поддержки для предпринимателей малого и среднего бизнеса, обеспечивающих якутян продуктами питания и товарами первой необходимости.

По словам главы Якутии, частные предприниматели обеспечивают якутян не только товарами и услугами, но и рабочими местами. Поэтому обеспечение гарантий непрерывной деятельности субъектов МСП является первоочередной задачей правительства региона. Айсен Николаев предложил увеличить предельные лимиты спецрежима УСН до 400 млн рублей и ПСН до 120 млн рублей. Снижение налоговой нагрузки в купе с льготными кредитами и мораторием на проверки станет существенной поддержкой для бизнеса.

Во время совещания Айсен Николаев озвучил необходимость решения проблемы по завозу мяса и мясной продукции из других регионов. В настоящее время действуют ветеринарные ограничения по поставке мяса крупного рогатого скота и свинины из Новосибирской, Омской областей, Алтайского, Забайкальского краев, Республики Бурятия. Также глава Якутии выступил с предложением разрешить разработку и принятие отдельных региональных правил убоя сельскохозяйственных животных, в том числе на территории республики. Юрий Трутнев поддержал предложение.

«Айсен Сергеевич ставил вопрос по проблеме, связанной с Россельхознадзором, в частности по процедурам по забою животных. Мне кажется, что там очень много надуманных и избыточных актов. Мы тоже поручили министерству сельского хозяйства, Россельхознадзору эти все требования минимизировать. Сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит задачу уменьшения административных барьеров, они должны уменьшаться по всей системе хозяйственных отношений, но вопросы поставки продовольствия наиболее важные, и такие решения должны приниматься быстро», — констатировал Юрий Трутнев.

Полпред президента по ДФО в целом положительно оценил оперативные меры, которые уже были приняты в регионе для поддержки экономики и населения. По мнению Юрия Трутнева, те меры поддержки, которые Якутия приняла для малого и среднего предпринимательства, в первую очередь, налоговые послабления, в перспективе дадут мультипликативный эффект и обеспечат поступления в бюджет республики.

Напомним, для обеспечения в регионе продовольственной безопасности предприятиям оптовой торговли субсидируют часть процентной ставки для получения льготных займов под 8% годовых, на эти цели направлено свыше 500 млн рублей. Это позволит предприятиям не повышать цену под будущие партии закупа товара. Для закупа и поставок социально-значимых продовольственных товаров, в том числе муки и сахара, в арктические и труднодоступные районы республики на 208 млн рублей субсидируют АО «Якутоптторг».



