Юрий Трутнев о премии «Звезда Дальнего Востока»

IV общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» пройдет в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» в декабре 2021 года. Об этом сообщил в интервью информационному агентству PrimaMedia заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО.

«Премия «Звезда Дальнего Востока» – это для активных людей. Для журналистов, которые пишут про Дальний Восток. Для общественников, которые развивают свою Родину, делают жизнь здесь лучше. Про бизнес, который создает новые рабочие места, запускает предприятия, на налоги которого строятся новые дороги, детские сады, школы», – отметил Юрий Трутнев.

Участвовать в премии смогут представители всех одиннадцати дальневосточных регионов – журналисты, бизнес, общественники, а также представители зарубежных инвесторов.

«Дальний Восток сегодня – это самый энергичный регион нашей страны. Огромный вклад в такую динамику вносят как крупный бизнес, так и небольшие предприниматели, представители общественности и средств массовой информации. Уверен, что успехи номинантов и победителей Премии будут способствовать дальнейшему ускоренному развитию региона», – считает министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Ежегодная общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». Премия проводилась в 2017, 2018 и 2019 годах. В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции в целях соблюдения режима самоизоляции проведение премии было перенесено на 2021 год.

За время проведения премии – лауреатами стали 48 участников. Среди них представители предприятий ДФО, так и представители среднего и малого предпринимательства, участники программы «Дальневосточный гектар», технологические новаторы, журналисты региональных и федеральных СМИ.

В 2021 году премия пройдет в четвертый раз. По словам представителя оператора премии Яна Ханова, планируется промо-кампания «Голосуй за своего в ДФО!» с фокусом на реальные истории успеха, за которые голосуют жители ДФО. Премия пройдет в несколько этапов: на региональном и федеральном уровнях.

«Старт заявочной компании для участия в Премии «Звезда Дальнего Востока» будет дан в ближайшее время», – рассказал он.

Отбор пройдет по десяти ключевым номинациям – «Открытость» для представителей СМИ, «Стратегическое развитие», «Управленец», «Бизнес действие» для МСП, «Лучший работодатель», «Иностранный инвестор», «Лучший гектар», «Технологические новации», «Развитие территорий», «Общественное призвание».

Организаторами премии выступает аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.