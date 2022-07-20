Юрий Трутнев и Айсен Николаев встретились с пострадавшими от паводка жителями Верхоянского района

В рамках рабочей поездки в Республику Саха (Якутия) Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил пострадавший от дождевого паводка город Верхоянск. Вице-премьер вместе с главой республики Айсеном Николаевым встретились с местными жителями, совершили облёт территорий.

В городе Верхоянске в результате повышения уровня воды на реке Яне было подтоплено 210 дворовых территорий, 120 частных жилых домов и 69 многоквартирных домов, в которых проживают 514 человек, включая 132 детей.

На сегодняшний день все территории освобождены от воды. Максимальный уровень составлял 1092 см при критических 1020 см. Жители продолжают подавать заявки на оказание единовременной компенсации. Не подлежащих восстановлению после просушки домов нет, но у многих пострадали имущество, огород, техника.

На встрече с Юрием Трутневым и Айсеном Николаевым они спрашивали об оказании дополнительной материальной помощи от государства.

Как доложили вице-премьеру, кроме единовременной материальной помощи пострадавшие получат финансовую поддержку в связи с утратой имущества первой необходимости. В свою очередь Юрий Трутнев обратил внимание на необходимость оперативного оказания помощи пострадавшим в полном объёме.

Айсен Николаев отметил, что работы по подсчету ущерба необходимо ускорить. Помощь будет оказана всем пострадавшим от паводка жителям.

Юрий Трутнев поставил задачи по восстановлению социально значимых объектов – котельного имущества, школ, детских садов. Все работы должны там завершиться до сентября. Для этого республиканским властям необходимо помочь району с необходимыми материалами, которые в эти дни уже начинают доставляться в район.

Ранее глава республики сообщал, что подготовка объектов к отопительному сезону должна быть обеспечена в срок до 1 сентября, в том числе восстановлены тепловые сети. Особое внимание будет уделено просушке угля, завезенного в рамках «северного завоза», и доставке дезинфицирующих средств в каждый населенный пункт, пострадавший от паводка.

Многих жителей Верхоянска волновал вопрос сооружения защитной дамбы — именно её отсутствие и стало следствием произошедшего наводнения. Эти функции во всех пострадавших от дождевого паводка населённых пунктах района выполняют временные сооружения, преимущественно из песчано-гравийной смеси. Проектно-сметная документация защитной дамбы города Верхоянска, прошедшая государственную экспертизу, с 2021 года находится в Федеральном агентстве водных ресурсов.

По итогам облёта и встречи с жителями Юрий Трутнев провёл в поселке Батагай совещание, в ходе которого он адресовал конкретные поручения федеральным министерствам и ведомствам, республиканским властям по ликвидации последствий дождевого паводка.

Напомним, от дождевого паводка в Верхоянском и Кобяйском районах Якутии пострадали 11 населенных пунктов. Подтоплению подверглись сотни дворовых территорий, домов, десятки социально значимых объектов. В районный центр – поселок Батагай – паводковая вода не проникла благодаря возведенной вдоль населённого пункта насыпи.

В каждом населенном пункте проводятся работы по просушке жилых домов и расчистке дворовых территорий, начинаются восстановительные работы. Спасателями Службы спасения Якутии и ГУ МЧС России оказывается адресная помощь населению. Правительственная комиссия завершила подсчёт ущерба в шести населённых пунктах.