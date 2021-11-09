Юрий Трутнев анонсировал визит в Якутию

Юрий Трутнев 9 ноября на торжественном запуске «Дальневосточного экспресса» в московском метро анонсировал предстоящий рабочий визит в Якутию.

«Мы сейчас готовимся к рабочей поездке очередной. Она начнется с понедельника. Будем в том числе и в Якутии. Мы уже договорились вместе с Алексеем Олеговичем (Чекунковым), что посмотрим работу венчурного фонда на территории Якутии. Он еще только создается. Но это такая для нас очень важная часть конструкции по развитию Дальнего Востока, потому что мы же сегодня в основном поддерживаем развитие проектов, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых. Понятно, что по-другому не может сложиться – это наиболее высокомаржинальные проекты, которые позволяют оплатить инфраструктуру, рабочие места, людей привлечь для реализации этих проектов, но мы точно также прекрасно понимаем, и Владимир Владимирович (Путин) так ставит задачу, что надо заниматься технологиями. В Якутии достаточно активна молодежь, которая занимается высокими технологиями, цифровыми технологиями. Мы считаем, что Якутия – одна из тех территорий, где мы можем начать работу фонда «Восток» уже в практике».