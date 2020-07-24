Юрий Парников – боец Межрегионального студотряда «Агротех»
Юрий Парников, студент 2 курса группы ИС-18 направления «Агроинженерия» Арктического государственного агротехнологического университета единственный из Республики Саха (Якутия) прошел конкурсный отбор бойцов в Межрегиональный студенческий сельскохозяйственный отряд «Агротех» на базе ООО «УралАгро» Пермского края.
Всего в МССхО «Агротех» прибыло 17 бойцов из числа студентов 2-4 курсов очной формы обучения специальностей: ветеринария, зоотехника, механизация, агроинженерия, информационные технологии и программная инженерия, экономика и бухгалтерский учет и строительство.
Ребята приступили к работам по уходу и кормлению крупного рогатого скота, лечению сельскохозяйственных животных, а также помогают в проведении зооветеринарных мероприятий, ремонтно-полевых работ в специализированном ПО и сервисном обслуживании систем.
«Свою летнюю производственную практику я прохожу в селе Бабка Частинского муниципального округа Пермского края. Здесь люди очень добродушные и отзывчивые. В первый же день нас встретила наша компания, по приезду нам устроили маленькую экскурсию на местности, где мы будем работать. На следующий день состоялось открытие. Глава села лично встретил нас и познакомил с жителями. Во время экскурсии с местными посетили реку Кама и там же поели свежую и очень вкусную уху. В отряде нас всего 17 бойцов, каждый работает по своей специальности. В «УралАгро» по своему профилю я настраиваю рабочие компьютеры, в скором времени должны выйти на ферму и посмотреть на роботов. Режим работы с 8 часов утра до 16 часов дня, обед с 12 часов до 13 часов дня» — делится впечатлениями Юрий.
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