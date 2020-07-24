Юрий Парников – боец Межрегионального студотряда «Агротех»

Юрий Парников, студент 2 курса группы ИС-18 направления «Агроинженерия» Арктического государственного агротехнологического университета единственный из Республики Саха (Якутия) прошел конкурсный отбор бойцов в Межрегиональный студенческий сельскохозяйственный отряд «Агротех» на базе ООО «УралАгро» Пермского края.

Всего в МССхО «Агротех» прибыло 17 бойцов из числа студентов 2-4 курсов очной формы обучения специальностей: ветеринария, зоотехника, механизация, агроинженерия, информационные технологии и программная инженерия, экономика и бухгалтерский учет и строительство.

Ребята приступили к работам по уходу и кормлению крупного рогатого скота, лечению сельскохозяйственных животных, а также помогают в проведении зооветеринарных мероприятий, ремонтно-полевых работ в специализированном ПО и сервисном обслуживании систем.