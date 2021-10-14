Юрий Куприянов выступит в радиоэфире «Диалог с властью»

В пятницу, 15 октября в 13 час. 05 мин. в прямом радиоэфире «Тэтим» НВК «Саха» на волне 107,1 FM в радиопередаче «Диалог с властью» примет участие министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Степанович Куприянов.

Министр расскажет о работе учреждений культуры в период пандемии. Радиослушатели узнают о реализации национального проекта «Культура» в районах и городах республики. Юрий Степанович поделится планами о подготовке к 100-летию ЯАССР. Радиослушатели также узнают о федеральной программе «Большие гастроли» и новом проекте «Узнай Россию». Будут даны ответы об особенностях применения «Пушкинской карты» для школьников и молодежи. В ходе эфира министр расскажет о развитии индустрии якутского кинематографа. На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Свои вопросы радиослушатели могут задать в ходе прямого эфира, позвонив по телефонам студии: 8 (4112) 32-00-66, 32-11-66. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после радиопрограммы.