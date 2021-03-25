Юрий Куприянов: Вы выполняете важнейшую миссию

Дорогие друзья! Есть в календаре особенный день, праздник людей, которые сами ежедневно создают праздничное настроение, рождают веру в лучшее у других людей. Уважаемые коллеги, работники культуры! Вы выполняете важнейшую миссию — формируете самосознание человека и целых поколений. В ваших руках находится судьба всего народа, именно вы несете вековые ценности в будущее. Вас отличает стремление к постоянному созиданию и бесконечный творческий поиск.

Сегодня коллег я поздравляю с особой радостью и надеждами. Ровно год назад все мы столкнулись с мировой бедой — новым недугом. Вынужденно прекратилось живое общение со зрителем. Услуги населению пришлось организовать в удаленном формате. Благодаря поддержке государства культура не сидела без дела. Учреждения продолжали работать, правда, уже в виртуальном формате. И сегодня постепенно, шаг за шагом ограничения снимаются. Долгий период изоляции позволил людям в полной мере оценить работу отрасли культуры – наших театров, кинотеатров, библиотек, музеев…

В этом году мы продолжим внедрять новейшие технологии в работе, внедрять новые формы работы с аудиториями. В числе задач на 2021 год стоят подготовка к празднованию 100-летия образования Якутской АССР, мероприятия по реализации национального проекта «Культура», инициированного нашим президентом Владимиром Путиным. В 2021 году предусмотрено гораздо больше средств, чем в 2020году. В планах проведение фестиваля короткометражных фильмов, театральных фестивалей «Желанный берег», «Стерх». И, конечно же, мы не забываем, как соскучились наши земляки по национальному празднику Ысыах.

Дорогие коллеги, желаю в новом сезоне каждому вдохновения, творческого полета, и, самое главное, крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Будьте всегда радостными и счастливыми!

С уважением, министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов