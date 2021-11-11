Юрий Куприянов возложил цветы к памятнику П.А. Ойунского

Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов 11 ноября принял участие в торжественном возложении цветов к памятнику П.А. Ойунского.

Основоположник якутской советской литературы, якутский советский писатель, учёный-филолог и общественный деятелю Платон Алексеевич Ойунский родился 11 ноября 1893 г. В Республике Саха (Якутия) в этот день организуются памятные мероприятия, одним из которых является традиционное возложение цветов с участием коллектива Саха академического театра им. П.А. Ойунского, государственного советника республики Андрея Борисова, министра культуры Юрия Куприянова к памятнику великого просветителя.

— Сегодняшний день — особенный, как та роль, которую сыграл Платон Алексеевич Ойунский для становления нашей республики, укрепления ее культуры. Его произведения и сегодня продолжают свой путь и активно используются в репертуарах наших театров. Сегодня много тематических мероприятий в наших учреждениях культуры, особенно носящих его имя. В следующем году мы отмечаем столетие ЯАССР, и имя Ойунского обязательно прозвучит на каждом нашем культурном событии. К примеру, будет восстановлена национальная опера-олонхо «Нюргун Боотур по мотивам якутского олонхо «Ньургун Боотур. Стремительный» драмы П.А. Ойунского», — отметил министр.