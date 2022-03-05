Юрий Куприянов: Творения народных мастеров Якутии являются воплощением восприятия мира наших предков

Друзья! В этот прекрасный весенний день искренне поздравляю Вас с днем народного мастера! Мы эту дату в республике отмечаем уже пятый год.

Сегодня 253 человек носят звание «Народный мастер Республики Саха (Якутия)», 511 человек звание «Мастер народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия)».

Народные мастера – это неотъемлемая и важная часть культуры народа. Они являются продолжателями и хранителями народных художественных традиций, обладают многовековым опытом и бесценными знаниями, а их работы являются воплощением восприятия мира наших предков, отражают самобытность и уникальность народов Якутии.

В рамках мер по поддержке народных промыслов и ремесел в Фонд эталонных образцов народных художественных промыслов при Национальном центре «Симэх» у народных мастеров приобретаются изделия. Идет оказание содействия в их участии в международных, федеральных, межрегиональных выставках, ярмарках. Национальным центром «Симэх» совместно с Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия) ведется работа по созданию цифрового фонда эталонных образцов народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия).

В эти дни в рамках Межрегиональной научно-практической конференции «Традиции и современность в искусстве народных художественных промыслов и ремесел народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока», проводимой при поддержке Фонда президентских грантов, мы принимаем почетных гостей – народных мастеров и искусствоведов из 13 регионов нашей страны.

Жители республики могут ознакомится с работами мастеров, посетив Межрегиональную выставку «Народное искусство — национальное достояние» народных мастеров Республики Саха (Якутия) и мастеров из регионов Дальнего Востока и Сибири».

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в творчестве, добра и счастья!