Юрий Куприянов: «Серебристый голос хомуса звучит в самые значимые и сокровенные моменты в жизни человека»

От имени Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Хомуса!

Хомус для якутского народа является символом духовной культуры. С древнейших времен его серебристый голос звучал в самые значимые и сокровенные моменты в жизни человека. Через него наши предки выражали свои мысли и переживания. С помощью хомуса шаманы обращались к духам и высшим силам. В наши дни из сакрального инструмента хомус преобразился и стал визитной карточкой якутской современной национальной культуры, существующей в условиях глобализации, соединяя древнее и современное.

Уже десятый год с 30 ноября 2011 года в нашей республике отмечается этот национальный праздник. Мы проводим просветительскую, образовательную работу: в образовательных учреждениях разного уровня и профиля ведется обучение детей игре на этом инструменте, исполнители, сохраняя старинные мотивы, находят новые пути выражения через хомус, исследователи освещают хомус с новых научных аспектов.

Трудно представить значимые события без хомуса. Его музыка сопровождает многие важные мероприятия, концерты, спектакли, нашихомусисты пользуются популярностью и признанием как у себя на родине, так и далеко за ее пределами. Только наращивая масштаб и качество таких мероприятий, мы сможем обеспечить передачу наших традиционных ценностей последующим поколениям.

По мнению президента Международного общества варгана Франца Кумпла Якутск является «Меккой хомуса». Это слова признания нашей республики как действительного мирового центра развития хомусной культуры. Международное признание хомуса возлагает на нас большую ответственность в деле дальнейшего сохранения наследия наших предков, чтобы и дальше передавать последующим поколениям.

2021 год, несмотря на все его трудности, стал для нас плодотворным. Мы отметили 80-летний юбилей профессора, доктора филологических наук, создателя и президента Музея хомуса Ивана Егоровича Алексеева – ХомусУйбаан. В рамках юбилейных мероприятий совместно с СВФУ им. М.К. Аммосова была проведена Международная научно-практическая конференция «Языки и культура хомуса народов Евразии: речевые и музыкальные коммуникации». Издан сборник научных и публицистических статей юбиляра «Куйаартанкутуллардорҕооннор».

Музеем и Центром хомуса народов мира подготовлен и издан Каталог «Хомусы народа саха». В это уникальное издание вошло описание 628 хомуса 142 мастеров из 21 улуса и г. Якутска. Специалисты, работавшие над каталогом, расширили научную базу подхода к описанию хомуса: в научный оборот введены новые критерии и термины. В книге сосредоточено все наше культурное богатство — опыт многих поколений якутских мастеров.

Дорогие друзья! В этот замечательный праздник хотелось пожелать всем праздничного настроения, чтобы сегодня хомус звучал повсеместно, способствуя миру на Земле!

Күндү Саха Сирин олохтоохторо!

Саха Өрөспүүбүлүкэтинкултуураҕауоннадухуобунайсайдыыгаминистиэристибэтинуоннатусбэйэмааппыттан бука барыгытынХомускүнүнэнистиҥникэҕэрдэлиибин! Инникилээхноруотбэйэтинкултууратынүйэтитэрсыаллаах-соруктаахүлэлиэхтээх. Саха норуотункурдукхомуһуөрөтутар, хомуһу «ытысымыыта” оҥостонолоҕунтухарыилдьэсылдьаратыномук суох. Ититуоһутунан, сэтинньи 30 күнугэр – Хомустүмэлэтэриллибиткүнүгэр — Хомускүнэдиэнбэлиэтиирүгэс 2011 сыллаахтан 10 төгүлүнбэлиэтэнэр.

Бусыллартухарыбэлиэкүммүтноруотдьоро-күнэбуолла. Улуустарга, нэһилиэктэргэ, үөрэхкыһаларыгар, уһуйааннаргахомускүнүгэраналлаахараасхайысхалаахтэрээһиннэрыытыллатураллар. Манныкситиминэнбардахпытынаэрэкэлэркөлүөнэҕэхомустыаһын-ууһун, хомустуһунанбилиини, хомуссуолтатынтириэрдэбит.

2021 сылтөһө да ыараханнардааҕыниһинкөдьүүстээхбуоланбиэрдэ. Хомустүмэлинтөрүттээччитин, филологическайбилимдокторын Иван Егорович Алексеев – ХомусУйбаан 80 сыллаахүбүлүөйүнбэлиэтээтибит. Онноаналлаахтэрээһиннэрчэрчилэринэн М.К. Аммосов аатынан ХИФУ кыттаситимнээн «Языки и культура хомуса народов Евразии: речевые и музыкальные коммуникации» диэнноруоттариккиардыларынааҕы научно-практическай конференция ыытыллыбыта, онутаһынан «Куйаартанкутуллардорҕооннор» диэнХомусУйбаанидэлээхолоҕунустатасуруйбут, киниэхэаналлаахнаучнай-публицистическайыстатыйаларынхомуурунньугабэчээттэнэнтаҕыста.

Биһигибиирсүрүнситиһиибит — «Хомусы народа саха» диэнХомустүмэлинпуондатыгархаралласытар Саха Сирин хомустарын каталога күн сирин көрдө. Будэҥҥэкөстөртаһаарыыга 21 улуустанитиэннэДьокуускайкуораттан 142 уус 628 хомуһунтуһунандьүһүйүүкиирдэ. Манныккиэҥхомустар (варганнар) уруулуупредметтэринаардаанмунньуулараханнык да Аан Дойду норуотугарсуоҕабэт.

Быйылбуолуохтаах «Хомусист-виртуоз мира» диэн III норуоттариккиардыларынааҕыхомусоонньооччуларынкүрэҕэхамсыкыарыыөрөтуруутуттансылтаан, 2022 сылгакөһөргөдиэнбыһаарылынна, ононэһиилАандойдуттан, Россияттанкүүтүүлээхкүрэхкыттааччыларынитиэннэыалдьыттарынбиһигикиэҥтүһүлгэбитигэрыҥырабыт!

Күндудоҕоттор! Буүөрүүлээхбэлиэтүгэнтосхойбутунан бука барыгытыгарХомускүнүгэрөрөкөтөҕүүлээхнастарыанньаны, хомустыаһадьиэрэйэтурдун, ил-эйэАан дойду үрдүнэнтосхойдундиэнбаҕасанаабынэтэбин!

Саха Өрөспүүбүлүкэтинкултуураҕауоннадухуобунайсайдыыгаминиистирэ Юрий Куприянов