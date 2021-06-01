Юрий Куприянов: Развитие творческого начала в детях – главная задача

Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас

с Днем защиты детей!

Этот добрый летний праздник призывает нас, взрослых, чтобы в очередной раз привлечь наше внимание к голосу ребенка, к вопросам защиты его прав и интересов.

А главная задача нашей отрасли культуры – это развитие творческого начала в наших детях, их способность созидать это мир, делать его лучше.

К примеру, у наших театров есть специальный репертуар для подрастающего поколения. Музеи так же организуют экспозиции, проводят проекты. Библиотеки ежедневно открывают свои двери для маленьких читателей.

В Якутии сегодня работают 67 детских школ искусств и 59 филиалов дополнительного образования. Здесь обучаются больше 16,5 тысяч детей. Для развития талантов наших ребят трудятся педагоги Якутской балетной школы им. Посельских, Музыкального колледжа им. Марка Жиркова, Якутского колледжа культуры и искусств им. Аграфены Макаровой, Высшей школы музыки, Художественного училища им. Петра Романова.

Воспитанники всех этих учебных заведений ежегодно выигрывают различные международные, всероссийские конкурсы, являясь гордостью нашей республики.

О необходимости поддерживать и развивать детские школы искусств, говорит президент нашей страны Владимир Путин. В рамках национального проекта «Культура» мы совершили большую поставку музыкальных инструментов в школы искусств республики в 2019 году. В текущем году также ожидается внушительное поступление в девять школ искусств, продолжим открывать десятки модельных библиотек для наших детей – нашего будущего.

Самое главное, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и любовью, мог учиться, развиваться, расти, был здоровым и счастливым.

Министр культуры и духовного развития РС(Я)

Юрий Куприянов