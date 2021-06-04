Юрий Куприянов проведет прямой эфир

Министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) КУПРИЯНОВ Юрий Степанович проведет 4 июня 2021 г. прямой эфир на официальной странице Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) в социальной сети Instagram. Юрий Куприянов ответит на все актуальные вопросы, связанные с работой министерства культуры и духовного развития региона, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте @Sakhagov Начало — 17.00 часов.

Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я).

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