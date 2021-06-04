04.06.2021
11:15
100
Культура
Юрий Куприянов проведет прямой эфир
Министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) КУПРИЯНОВ Юрий Степанович проведет 4 июня 2021 г. прямой эфир на официальной странице Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) в социальной сети Instagram.
Юрий Куприянов ответит на все актуальные вопросы, связанные с работой министерства культуры и духовного развития региона, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте @Sakhagov
Начало — 17.00 часов.
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.06.2021
0
04.06.2021
41
04.06.2021
78
04.06.2021
87
04.06.2021
196
04.06.2021
99
04.06.2021
98
04.06.2021
111
04.06.2021
414
04.06.2021
188
04.06.2021
189
04.06.2021
695
04.06.2021
131
04.06.2021
258
04.06.2021
435
04.06.2021
962
03.06.2021
299
03.06.2021
675
03.06.2021
651
03.06.2021
442
03.06.2021
1354
03.06.2021
323
03.06.2021
375
03.06.2021
302
03.06.2021
377
03.06.2021
308
03.06.2021
416
03.06.2021
431
03.06.2021
316
03.06.2021
331
03.06.2021
794
03.06.2021
2128
03.06.2021
418
03.06.2021
386
03.06.2021
807
03.06.2021
474
03.06.2021
529
03.06.2021
999
03.06.2021
779
03.06.2021
648
03.06.2021
1339
03.06.2021
430
03.06.2021
1069
03.06.2021
341
03.06.2021
599
03.06.2021
371
03.06.2021
1010
03.06.2021
517
03.06.2021
380
03.06.2021
807
03.06.2021
1945
03.06.2021
1196
03.06.2021
627
03.06.2021
1591
02.06.2021
868
02.06.2021
1408
02.06.2021
568
02.06.2021
578
02.06.2021
536
02.06.2021
1427
02.06.2021
1150
ТОП НОВОСТИ
31.05.2021
3705
30.05.2021
3204
31.05.2021
3018
29.05.2021
2714
29.05.2021
2701
31.05.2021
2553
30.05.2021
2464
29.05.2021
2291
29.05.2021
2215