Юрий Куприянов принял участие в заседании СФ по национальным театрам

Министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов принял участие в расширенном заседании профильного комитета совета федерации, где состоялась презентация всероссийского образовательного проекта «Национальная театральная школа».

Расширенное заседание комитета на тему «Развитие национальных театров — важнейший фактор сохранения многонациональной культуры народов России» провела председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Сенатор отметила, что для Совета Федерации — это первое мероприятие в рамках объявленного указом президента РФ Года культурного наследия народов России. Как напомнила парламентарий, в обновленной конституции РФ отмечается, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей России, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Эти принципы отражены в стратегии государственной национальной политики до 2025 г.

— Национальные театры — важный ресурс развития субъектов РФ, укрепления единства народов России при сохранении многообразия их культурных традиций. В стране 58 театров работают на национальных языках. В регионах ведется работа по их развитию. Вместе с тем, национальным театрам требуется серьезная поддержка со стороны государства. Это касается многих составляющих — от финансирования до кадровой политики, — считает сенатор Лилия Гумерова.

О создании ассоциации национальных театров России и первоочередных планах работы рассказал художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского театра), председатель совета ассоциации национальных театров России Валерий Фокин, который отметил, что целью ассоциации является поддержка творческих инициатив, образовательных проектов, крупных событийных мероприятий, консолидация театрального сообщества в регионах.

В ходе заседания выступил и министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов. Который отметил, республика сегодня работает в тесном контакте с главным национальным театром страны — Александринским театром, и принимает самое активное участие в развитии института национального театра в России.

— Валерий Фокин озвучил идеи создания плеяды молодых режиссеров, готовых идти дальше по пути развития национального театра. Связующим звеном здесь станет создание в Москве единой площадки всех национальных театров страны. Мы как одна из театральных республик вошли в число тех, кто сможет войти в активный репертуар новой театральной площадки, играть свои спектакли на сцене этого нового театра. При поддержке главы Якутии Айсена Николаева, мы выступили инициаторами проведения первого конгресса национальных театров, который состоится 25-27 июня. К нам приедут национальные театры России. В первый день конгресса пройдет Ысыах Туймаады, затем само заседание, мастер-классы и показы спектаклей, в числе которых предполагаются постановки татарского Театра Камала, Александринского театра, — отметил Куприянов.

В ходе мероприятия состоялась также презентация всероссийского образовательного проекта «Национальная театральная школа». По словам директора Национального театра России Сергея Емельянова, это партнерская инициатива театра и ассоциации национальных театров России, главная цель которой — создание единой культурно-образовательной платформы для профессионального развития театрального сообщества многонациональной российской сцены.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в выступлении отметил, что национальный театр важен для каждого народа. «Он помогает сохранить их историю. При этом надо учитывать, что русский театр — один из национальных театров Российской Федерации».

В заседании приняли участие сенаторы РФ, представители администрации президента РФ, федеральных и региональных органов государственной власти, заместитель председателя правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров, министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова, министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Куприянов, ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский, художественный руководитель-директор Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев, ректор Российского государственного института сценических искусств Наталья Пахомова, руководители национальных театров республик Карелия, Саха-Якутия, Чеченской Республики и других национальных театров — членов Ассоциации национальных театров России.

Подводя итоги обсуждения, Лилия Гумерова отметила, что прозвучавшие предложения будут учтены при доработке итогового документа, нацеленного на поддержку и развитие национальных театров России.

http://council.gov.ru/events/news/133592/